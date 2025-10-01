Турист исследовал заброшенный дом, но сделал жуткое открытие (фото, видео)

Британский исследователь Дэн, известный как Welsh Hiker, постоянно посещает различные места в Уэльсе, и на этот раз наткнулся на странную локацию. Впоследствии мужчина раскрыл правду о так называемом "Кладбище автобусов".

Эта территория расположена между селами Гарт и Силмери, что уже давно привлекает внимание как любителей истории, так и поклонников техники, говорится в ролике блогера в TikTok.

Хотя Дэн с интересом исследовал место, признался, что визит получился коротким: повсюду висели предупредительные таблички "Опасность: асбест".

Он успел сделать лишь несколько фотографий, но и этого хватило, чтобы сделать жуткое открытие — и это была не первая его загадочная встреча в путешествиях. По словам путешественника, локацию уже прозвали "кладбищем автобусов".

Здесь остались десятки старых транспортных средств, которые постепенно превращаются в ржавые скелеты. Картина производит гнетущее впечатление: вокруг тишина, а разрушенные автобусы стоят в ряд, напоминая призраков прошлого. История упадка этого места до сих пор остается туманной, однако именно эта таинственность привлекает исследователей.

Еще в прошлом году власти призвали воздерживаться от посещения территории по нескольким причинам, среди которых опасность для здоровья и частная собственность. Несмотря на это, многие приезжают сюда ради приключений и фотографий.

Именно здесь можно найти немало автобусов, некоторые с надписями вроде "Browns of Bilf". Считается, что территория заброшена по меньшей мере десять лет. Автобусы стоят близко друг к другу, большинство из них в плачевном состоянии: в некоторых выбиты окна, в других еще остались ключи в замках.

Бывшая база Browns Coaches, расположенная у трассы A483 неподалеку от городка Билт-Уэллс, привлекает самых разных исследователей городских локаций. В свое время здесь действовали гараж и заправка, которые прекратили работу еще в начале 2000-х.

Впоследствии территорию официально перевели в категорию промышленного и складского использования, но фактически она пустует. Несмотря на запреты и предупреждения полиции, заброшенная база стала магнитом для тех, кто ищет скрытые от человеческого глаза заброшенные места.

