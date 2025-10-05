День відпочинку: інтернет заздрить сієсті крокодилів посеред покинутого болота (відео)

Мешканець США захотів зняти з дрона життя крокодилів у одному занедбаному болоті в штаті Флорида. Водночас рептиліям не дуже сподобалася присутність коптера, який намагався зашкодити сієсті тварин.

Один з мешканців цієї трясовини "напав" на дрон, який заважав парі крокодилів відпочивати, як це видно на опублікованому відео в Reddit.

Кадри з відпочинком рептилій стали популярними в мережі й отримали понад 6 тис. реакцій на платформі. На ролику можна побачити, як дрон починає зависати над одним з крокодилів.

Його починає відверто турбувати цей коптер, а тому тварина активно не звертає уваги на нього. Та коли той почав спускатися нижче, з води вистрибнув другий крокодил — рептилія намагалася впіймати недокучливого спостерігача.

Тоді власник коптера підняв техніку та вивів у безпечне місце. Наразі відомо, що ці кадри були зняті в штаті Флорида, однак точно дата залишається невідомою.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, юзери з сарказмом відреагували на побачене. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Двісті мільйонів років еволюції — і тепер цей дрон їх просто бісить";

"Забирайся з мого болота!";

"Алігатор не терпить ніякого лайна";

"З першим крокодилом (судячи з форми морди) щось не так? Він якось дивно виглядає";

"Занадто багато дивлюся українських відео з дронів — подумав, що вони намагаються підірвати алігатора".

