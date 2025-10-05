День отдыха: интернет завидует сиесте крокодилов посреди заброшенного болота (видео)

Житель США захотел снять с дрона жизнь крокодилов в одном заброшенном болоте в штате Флорида. В то же время рептилиям не очень понравилось присутствие коптера, который пытался помешать сиесте животных.

Один из обитателей этой трясины "напал" на дрон, который мешал паре крокодилов отдыхать, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Кадры с отдыхом рептилий стали популярными в сети и получили более 6 тыс. реакций на платформе. На ролике можно увидеть, как дрон начинает зависать над одним из крокодилов.

Его начинает откровенно беспокоить этот коптер, а потому животное активно не обращает внимания на него. Но когда тот начал спускаться ниже, из воды выпрыгнул второй крокодил — рептилия пыталась поймать недокучливого наблюдателя.

Тогда владелец коптера поднял технику и вывел в безопасное место. Известно, что эти кадры были сняты в штате Флорида, однако точно дата остается неизвестной.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, юзеры с сарказмом отреагировали на увиденное. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Двести миллионов лет эволюции — и теперь этот дрон их просто бесит";

"Убирайся из моего болота!";

"Аллигатор не терпит никакого дерьма";

"С первым крокодилом (судя по форме морды) что-то не так? Он как-то странно выглядит";

"Слишком много смотрю украинских видео с дронов — подумал, что они пытаются взорвать аллигатора".

Ранее Фокус рассказывал о том, как дрон помог воссоединиться хозяину и собаке. За время своей деятельности команда по поиску животных с помощью беспилотника отыскала и воссоединила с их владельцами 2 487 собак, трех пони, эму, скунса и девять коров.

Впоследствии стало известно, что дрон раскрыл неожиданный секрет об оленях. Деррик Диксон использовал тепловизионный DJI Matrice 30 Thermal для отслеживания белохвостых оленей и опроверг многолетнее представление о поведении этих животных.