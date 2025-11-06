"Шість хвилин у вічності": історія людини, яка повернулася з того світу (відео)

54-річний Філіп Хашейдер зі США стверджує, що під час шести хвилин клінічної смерті він опинився "в іншому вимірі" і відчув щось, що назавжди змінило його погляд на життя і смерть.

Життя чоловіка з міста Сок-Сіті, штат Вісконсин, кардинально змінилося після пережитого серцевого нападу. Про цю історію згадує британський таблоїд Mirror.

Того дня Філіп їхав міняти шини, але перед зустріччю вирішив заїхати до спортзалу. Після короткої розминки він відчув поколювання в руках і миттєво втратив свідомість. Його серце зупинилося, дихання припинилося. Медики, які прибули на виклик, зазначали, що фермер не подавав ознак життя.

Поки рятувальники використовували дефібрилятор, сам Філіп описує, що опинився у величезному просторі без неба і зірок, де "енергія і тепло" оточували його з усіх боків. Він відчував спокій, прийняття і рух крізь хвилі світла.

Відео дня

За словами чоловіка, він спостерігав "золотисто-жовту сферу нескінченної любові", і зрозумів, що це — "джерело всього творіння". Саме там, як він стверджує, він усвідомив, що кожна душа несе в собі частинку цієї енергії.

"Двері відчинилися переді мною, і я увійшов у них. Я все ще не усвідомлював, що моє тіло знову лежить на підлозі. Я не усвідомлював, що помер. У той момент, коли я усвідомив, що все це знаходиться прямо переді мною, менш ніж за мить ока я покинув той вимір і знову опинився тут", — розповів чоловік.

Філіп зізнається, що в той момент не хотів повертатися Фото: YouTube

Філіп зізнається, що в той момент не хотів повертатися.

"Не тому, що я не люблю свою сім'ю, а тому що там усе було настільки краще", — зазначив він.

Після чудесного порятунку, шанси на який лікарі оцінювали лише в 5%, фермер довго розмірковував, чому його повернули. Незабаром, як він розповів, йому наснився сон, де він усвідомив, що має ділитися пережитим. Так з'явилися його мемуари під назвою "Шість хвилин у вічності".

Його дружина Мері каже, що після того, що сталося, чоловік став активнішим і частіше говорить про цінність кожного дня.

"Ми занадто боїмося смерті. Але життя не закінчується. Помирає тіло, а дух продовжує жити. Смерть — це не кінець, а перехід до чогось більшого. У цьому й полягає надія", — додав він.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка після клінічної смерті перестала бути атеїсткою. Трісія Баркер зі США перестала бути атеїсткою після того, як потрапила в ДТП і померла на 3 хвилині.

Згодом стало відомо, як чоловік розповів про вибір під час клінічної смерті. Іспанець Алехандро Санчез Марін каже, що провів сім секунд "за межею", коли його серце зупинилося через внутрішню кровотечу.