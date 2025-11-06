"Шесть минут в вечности": история человека, вернувшегося с того света (видео)

54-летний Филип Хашейдер из США утверждает, что во время шести минут клинической смерти он оказался "в ином измерении" и испытал нечто, что навсегда изменило его взгляд на жизнь и смерть.

Жизнь мужчины из города Сок-Сити, штат Висконсин, кардинально изменилась после пережитого сердечного приступа. Об этой истории вспоминает британский таблоид Mirror.

В тот день Филип ехал менять шины, но перед встречей решил заехать в спортзал. После короткой разминки он почувствовал покалывание в руках и мгновенно потерял сознание. Его сердце остановилось, дыхание прекратилось. Медики, прибывшие на вызов, отмечали, что фермер не подавал признаков жизни.

Пока спасатели использовали дефибриллятор, сам Филип описывает, что оказался в огромном пространстве без неба и звезд, где "энергия и тепло" окружали его со всех сторон. Он ощущал спокойствие, принятие и движение сквозь волны света.

По словам мужчины, он наблюдал "золотисто-желтую сферу бесконечной любви", и понял, что это — "источник всего творения". Именно там, как он утверждает, он осознал, что каждая душа несет в себе частицу этой энергии.

"Дверь открылась передо мной, и я вошел в нее. Я все еще не осознавал, что мое тело снова лежит на полу. Я не осознавал, что умер. В тот момент, когда я осознал, что все это находится прямо передо мной, менее чем в мгновение ока я покинул то измерение и снова оказался здесь", — рассказал мужчина.

Филип признается, что в тот момент не хотел возвращаться.

"Не потому, что я не люблю свою семью, а потому что там все было настолько лучше", — отметил он.

После чудесного спасения, шансы на которое врачи оценивали всего в 5%, фермер долго размышлял, почему его вернули. Вскоре, как он рассказал, ему приснился сон, где он осознал, что должен делиться пережитым. Так появились его мемуары под названием "Шесть минут в вечности".

Его жена Мэри говорит, что после случившегося супруг стал активнее и чаще говорит о ценности каждого дня.

"Мы слишком боимся смерти. Но жизнь не заканчивается. Умирает тело, а дух продолжает жить. Смерть — это не конец, а переход к чему-то большему. В этом и заключается надежда", — добавил он.

