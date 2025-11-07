Співачка побачила "пекло" під час операції: вона розповіла про пережитий досвід клінічної смерті

Мексиканська співачка й акторка Паті Муньос розповіла про страхітливий досвід, який пережила під час операції 2019 року.

За словами 57-річної артистки, під час загальної анестезії у неї виникли ускладнення, і лікарі щосили намагалися повернути її до життя. Про це пише Mirror.

Паті зізналася, що в той момент бачила жахливе видіння, схоже на сцени з фільму жахів.

"Мені наснився кошмар, я опинилася в якомусь безнадійному місці — всюди був бруд, а із землі стирчали голови, які плакали. Я бачила пекло", — поділилася вона.

Артистка зазначила, що цей випадок назавжди змінив її ставлення до операцій Фото: Jam Press

Артистка зазначила, що цей випадок назавжди змінив її ставлення до операцій і змусив переглянути свої звички. Після події лікарі порадили їй кинути палити, і відтоді Муньос значно скоротила кількість сигарет.

"Мені сказали: "Тебе важко розбудити, кинь палити". Після цього я стала ставитися до свого здоров'я набагато серйозніше", — розповіла співачка.

Видання зазначає, що Паті Муньос, чия кар'єра в кіно, на телебаченні та в музиці триває вже понад 40 років, зараз зосереджена на здоров'ї та благополуччі. Попри важкий досвід, вона продовжує тішити прихильників своїми виступами та активністю в соцмережах, де за нею стежать понад 90 тисяч осіб.

