Певица увидела "ад" во время операции: она рассказала о пережитом опыте клинической смерти

Мексиканская певица и актриса Пати Муньос рассказала о пугающем опыте, который пережила во время операции в 2019 году.

По словам 57-летней артистки, во время общей анестезии у нее возникли осложнения, и врачи изо всех сил пытались вернуть ее к жизни. Об этом пишет Mirror.

Пати призналась, что в тот момент видела ужасающее видение, похожее на сцены из фильма ужасов.

"Мне приснился кошмар, я оказалась в каком-то безнадежном месте — повсюду была грязь, а из земли торчали головы, которые плакали. Я видела ад", — поделилась она.

Артистка отметила, что этот случай навсегда изменил ее отношение к операциям Фото: Jam Press

Артистка отметила, что этот случай навсегда изменил ее отношение к операциям и заставил пересмотреть свои привычки. После происшествия врачи посоветовали ей бросить курить, и с тех пор Муньос значительно сократила количество сигарет.

Відео дня

"Мне сказали: "Тебя трудно разбудить, брось курить". После этого я стала относиться к своему здоровью намного серьезнее", — рассказала певица.

Издание отмечает, что Пати Муньос, чья карьера в кино, на телевидении и в музыке длится уже более 40 лет, сейчас сосредоточена на здоровье и благополучии. Несмотря на тяжелый опыт, она продолжает радовать поклонников своими выступлениями и активностью в соцсетях, где за ней следят более 90 тысяч человек.

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина после клинической смерти перестала быть атеисткой. Трисия Баркер из США перестала быть атеисткой после того, как попала в ДТП и умерла на 3 минуте.

Впоследствии стало известно, как мужчина рассказал о выборе во время клинической смерти. Испанец Алехандро Санчез Марин говорит, что провел семь секунд "за чертой", когда его сердце остановилось из-за внутреннего кровотечения.