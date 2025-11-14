Бразильські поліцейські показали, який вигляд мають по-справжньому відмиті гроші (фото)

Цивільна поліція Санта-Катарини вилучила близько 400 000 реалів готівкою (близько 65 000 євро) під час операції "Rescaldo", спрямованої проти відмивання злочинних грошей представниками картелів. Частину цієї суми відмили в прямому сенсі, щоб видалити цвіль.

Операції проводили в Сан-Лоренсу-ду-Весті, Ромеландії, Жоінвілі та Сан-Франсіску-ду-Сул, повідомляє ресурс Conheça Santa Catarina.

Під час обшуку поліцейські виявили, що частина банкнот сушилася на сушарці в душовій, а інша партія була виявлена у валізі.

Частину готівки злочинці зберігали просто у валізі Фото: Соцсети

Під час розслідування з'ясувалося, що злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці стали покриватися цвіллю. Щоб очистити купюри, підозрювані вирішили їх відмити в прямому сенсі цього слова.

Після очищення вони розвісили купюри сушитися. Чи використовували при цьому якісь мийні засоби, не уточнюється.

Під час спецоперації поліція заарештувала 22-річного чоловіка, який був спійманий на гарячому за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час спецоперації поліція вилучила не тільки гроші, а й зброю, авто та інші докази Фото: Соцсети

Загалом поліцейські підрозділи виконали 20 судових постанов, виданих Регіональним судом гарантій Конкордії, включно з 14 ордерами на обшук і вилучення в містах Сан-Лоренсу-ду-Весті (штат Санта-Крус), Ромеландія (штат Санта-Крус), Жоінвілі (штат Санта-Крус) та Сан-Франсіску-ду-Сул (штат Санта-Крус).

Банда "відмила" майна більш ніж на десять мільйонів реалів (близько 1,6 млн євро), купуючи нерухомість і дорогі автомобілі в містах на заході Санта-Катарини і південному заході Парани.

Щоб запобігти подальшій розтраті коштів, поліція заблокувала банківські рахунки восьми підозрюваних.

