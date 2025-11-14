Бразильские полицейские показали, как выглядят по-настоящему отмытые деньги (фото)

Гражданская полиция Санта-Катарины изъяла около 400 000 реалов наличными (около 65 000 евро) в ходе операции "Rescaldo", направленной против отмывания преступных денег представителями картелей. Часть этой суммы отмыли в прямом смысле, чтобы удалить плесень.

Операции проводились в Сан-Лоренсу-ду-Уэсти, Ромеландии, Жоинвили и Сан-Франсиску-ду-Сул, сообщает ресурс Conheça Santa Catarina.

Во время обыска полицейские выявили, что часть банкнот сушилась на на сушилке в душевой, а другая партия была обнаружена в чемодане.

Часть наличных преступники хранили просто в чемодане Фото: Соцсети

В ходе расследования выяснилось, что преступники прятали деньги настолько долго, что банкноты в тайнике стали покрываться плесенью. Чтобы очистить купюры, подозреваемые решили их отмыть в прямом смысле этого слова.

После очистки они развесили купюры сушиться. Использовались ли при этом какие-то моющие средства, не уточняется.

В ходе спецоперации полиция арестовала 22-летнего мужчину, который был пойман с поличным за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе спецоперации полиция изъяла не только деньги, но и оружие, авто и другие улики Фото: Соцсети

Всего полицейские подразделения исполнили 20 судебных постановлений, выданных Региональным судом гарантий Конкордии, включая 14 ордеров на обыск и изъятие в городах Сан-Лоренсу-ду-Уэсти (штат Санта-Крус), Ромеландия (штат Санта-Крус), Жоинвили (штат Санта-Крус) и Сан-Франсиску-ду-Сул (штат Санта-Крус).

Банда "отмыла" имущества более чем на десять миллионов реалов (около 1,6 млн евро), покупая недвижимость и дороги автомобили в городах на западе Санта-Катарины и юго-западе Параны.

Чтобы предотвратить дальнейшую растрату средств, полиция заблокировала банковские счета восьми подозреваемых.

