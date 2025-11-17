Блогери легко обійшли охорону Лувру і непомітно повісили свою "Мону Лізу" (відео)

У Луврі знову розгорається скандал: лише за кілька тижнів після гучного пограбування музею на 76 мільйонів фунтів стерлінгів двоє бельгійських тіктокерів зуміли обдурити систему безпеки та таємно розмістити власний витвір мистецтва в залі "Мони Лізи".

Блогери Ніл Рімері та Сенне Хавербеке з'явилися в Луврі 14 листопада і змогли пронести створену ними картину, що являє собою їхній портрет у стилі "Мони Лізи". Щоб пройти через сканери, вони розібрали рамку, виготовлену з деталей Lego, а саме зображення згорнули. Своїм трюком вони поділилися в Instagram.

За їхніми словами, вони прийшли до музею за годину до закриття, скориставшись моментом, коли відвідувачів почали просити покинути зал. Це дало їм змогу швидко зібрати раму, розгорнути картину і повісити її в тій самій кімнаті, де знаходиться легендарне полотно Леонардо да Вінчі. На саму стіну "Мони Лізи" вони не зазіхали через щільний контроль охорони.

Відео дня

Реакція соцмереж

Відео розіграшу викликало бурхливу реакцію користувачів. Одні захоплювалися хитрістю молодих людей, інші критикували Лувр за черговий провал безпеки.

"Як француз — браво, хлопці", — написав один із коментаторів. Інший додав: "Систему безпеки Лувру обов'язково потрібно переглянути".

Звучали й легші коментарі: "Це божевільний жарт", "Картина справді красива, особливо для бельгійської роботи".

Тінь недавнього пограбування

Інцидент став черговим ударом по репутації музею, який все ще оговтується від зухвалого пограбування минулого місяця. Тоді група чоловіків у жовтих жилетах, переодягнувшись під будівельників, проникла в галерею Аполлона за допомогою механічного ліфта, розбила вікно і менш ніж за вісім хвилин викрала вісім коштовностей французької корони.

Під час втечі вони впустили корону імператриці Євгенії — її знайшли пошкодженою. Попри три арешти, основні вкрадені реліквії так і не виявлено, а питання до безпеки музею множаться.

