Грабіжники Лувру використовували підйомник німецької фірми: ті перетворили злочин на піар

Компанія Böcker Maschinenwerke розташована в Північному Рейні — Вестфалії і продає меблеві підйомники. Злодії з Лувру використовували саме такий. І власники використали це собі на благо.

Юлія Шарватц із Північного Рейну — Вестфалії разом із чоловіком Александром Бекером керує компанією, яка продає меблеві підйомники. Коли вона побачила новини про пограбування Лувру, то з жахом зрозуміла, що злодії використовували підйомник їхньої фірми, пише BILD.

У компанії використовували пограбування Лувру для свого піару

Компанія Böcker Maschinenwerke знаходиться в місті Верне і пропонує, зокрема, автокрани, будівельні та меблеві підйомники. Вона продає їх компаніям, які потім здають техніку в оренду клієнтам.

"У неділю вдень ми дізналися про крадіжку з публікації в BILD і одразу впізнали наш меблевий підйомник. Спочатку ми були шоковані самим злочином і тим, що хтось використовував один із наших пристроїв не за призначенням. Але коли стало зрозуміло, що ніхто не постраждав, ми почали жартувати, придумуючи, як би можна було написати про це кумедний пост для соцмереж", — розповіла жінка.

Юлія Шаравац із чоловіком продають підйомники по всій Європі Фото: Bild

На своїх сторінках вони розмістили знімок порожнього підйомника перед Лувром із підписом: "Коли потрібно зробити все швидко".

Чорний гумор компанії припав підписникам до душі.

Імовірно, підйомник, використаний у Парижі, був моделі "Agilo". Максимальна висота підйому становить 55 метрів, а вантажопідйомність — до 400 кілограмів. Мабуть, цього достатньо, щоб перевезти коштовності з Лувру. Але журналісти задалися питанням, як злочинці взагалі отримали доступ до ліфта?

Підйомник, який використовували грабіжники Фото: Bild

Юлія Шарвац розповіла, що їхня компанія продала автопідйомник багато років тому клієнту з Франції, який потім здав його в суборенду.

"Злочинці, мабуть, стерли логотип його компанії і поміняли номерні знаки. Мабуть, вони просто викрали автопідйомник у клієнта", — вважає жінка.

Нагадаємо, вартість викрадених із Лувру королівських прикрас оцінюють у 88 мільйонів євро. Але за цю суму продати вкрадені коштовності не вдасться — вони занадто відомі у світі.

Фокус писав про те, як злодії з Лувру впоралися за 8 хвилин. Вони просто піднялися на підйомнику в галерею Аполлона, розбили вікно, а потім і вітрину. І зникли на скутерах.

Також ми писали про найзнаменитіші пограбування Лувру ХХ століття: від Мони Лізи до королівського меча, який так і не знайшли.