Грабители Лувра использовали подъемник немецкой фирмы: те превратили преступление в пиар

Компания Böcker Maschinenwerke находится в Северном Рейне – Вестфалии и продает мебельные подъемники. Воры из Лувра использовали именно такой. И владельцы использовали это себе на благо.

Юлия Шарватц из Северного Рейна – Вестфалии вместе с мужем Александром Бекером управляет компанией, которая продает мебельные подъемники. Когда она увидела новости про ограбление Лувра, то в ужасе поняла, что воры использовали подъемник их фирмы, пишет BILD.

В компании использовали ограбление Лувра для своего пиара

Компания Böcker Maschinenwerke находится в городе Верне и предлагает, среди прочего, автокраны, строительные и мебельные подъемники. Она продает их компаниям, которые затем сдают технику в аренду клиентам.

"В воскресенье днем мы узнали о краже из публикации в BILD и сразу узнали наш мебельный подъемник. Сначала мы были шокированы самим преступлением и тем, что кто-то использовал одно из наших устройств не по назначению. Но когда стало ясно, что никто не пострадал, мы начали шутить, придумывая, как бы можно было написать об этом забавный пост для соцсетей", — рассказала женщина.

Юлия Шаравац с мужем продают подъемники по всей Европе Фото: Bild

На своих страницах они разместили снимок пустого подъемника перед Лувром с подписью: "Когда нужно сделать все быстро".

Черный юмор компании пришелся подписчикам по душе.

Предположительно, подъемник, использованный в Париже, был модели "Agilo". Максимальная высота подъема составляет 55 метров, а грузоподъемность — до 400 килограммов. По-видимому, этого достаточно, чтобы перевезти драгоценности из Лувра. Но журналисты задались вопросом, как преступники вообще получили доступ к лифту?

Подъемник, который использовали грабители Фото: Bild

Юлия Шарвац рассказала, что их компания продала автоподъемник много лет назад клиенту из Франции, который затем сдал его в субаренду.

"Преступники, по-видимому, стерли логотип его компании и поменяли номерные знаки. По-видимому, они просто угнали автоподъемник у клиента", - считает женщина.

Напомним, стоимость похищенных из Лувра королевских украшений оценивают в 88 миллионов евро. Но за эту сумму продать украденные драгоценности не удастся – они слишком известны в мире.

Фокус писал о том, как воры из Лувра управились за 8 минут. Они просто поднялись на подъемнике в галерею Аполлона, разбили окно, а потом и витрину. И скрылись на скутерах.

Также мы писали о самых знаменитых ограблениях Лувра ХХ века: от Моны Лизы до королевского меча, который так и не нашли.