Жінка "померла" на 3 хвилини і розповіла, що побачила по той бік: її життя змінилося

Мешканка Альберти (Канада) Келлі Елвейнс пережила клінічну смерть після смертельно небезпечного колапсу легенів і зізналася, що цей досвід назавжди змінив її сприйняття себе та світу. Жінка впевнена, що вона втратила частину своєї особистості, але знайшла набагато більше.

Келлі пережила напружений пневмоторакс — стан, коли повітря накопичується між легенею і грудною кліткою, здавлюючи серце і судини. Про це пише Mirror.

Вона зателефонувала до служби порятунку, відчувши різкий біль і брак повітря, але за секунди втратила свідомість. Її серце зупинилося на три хвилини.

Парамедики боролися за її життя в машині швидкої допомоги й змогли повернути її до тями дорогою до лікарні.

За словами жінки, під час зупинки серця вона відчула, наче вийшла з тіла і розчинилася в просторі, сповненому світла.

"Я втратила відчуття себе як Келлі. Зникла індивідуальність, зникло тіло. Я ніби стала частиною всього — частиною любові", — згадує вона.

Вона описала свій стан як перебування "поза часом", серед безлічі маленьких вогників, які здавалися живими. Жінка зізналася, що зрозуміла, що саме цей досвід мав із нею статися.

Складне дитинство і почуття небезпеки переслідували Келлі з 13 років. Підлітком вона іноді ночувала на вулиці, а через три роки вперше пережила колапс легені. Подібні епізоди повторювалися і пізніше, і вона пов'язує їх із внутрішніми страхами і соромом.

Згодом здоров'я покращилося, Келлі стала матір'ю двох дітей і повернулася до звичайного життя. Але саме клінічна смерть, за її словами, стала переломним моментом. Після пережитого досвіду вона каже, що немов очистилася від болю минулого.

"Коли я знову увійшла у своє тіло — змучене, хворе, просочене страхом — я відчула, що всередині мене завжди була любов. Просто я її не бачила", — поділилася вона.

Тепер жінка вважає себе більш цілісною, спокійною і впевненою. Вона каже, що перестала боятися життя і смерті теж.

