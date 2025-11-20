Женщина "умерла" на 3 минуты и рассказала, что увидела по ту сторону: ее жизнь изменилась

Жительница Альберты (Канада) Кэлли Элвейнс пережила клиническую смерть после смертельно опасного коллапса легких и призналась, что этот опыт навсегда изменил ее восприятие себя и мира. Женщина уверена, что она потеряла часть своей личности, но обрела гораздо большее.

Кэлли пережила напряженный пневмоторакс — состояние, когда воздух скапливается между легким и грудной клеткой, сдавливая сердце и сосуды. Об этом пишет Mirror.

Она позвонила в службу спасения, почувствовав резкую боль и нехватку воздуха, но спустя секунды потеряла сознание. Ее сердце остановилось на три минуты.

Парамедики боролись за ее жизнь в машине скорой помощи и смогли вернуть ее к сознанию по дороге в больницу.

По словам женщины, во время остановки сердца она почувствовала, как будто вышла из тела и растворилась в пространстве, полном света.

"Я потеряла ощущение себя как Кэлли. Исчезла индивидуальность, исчезло тело. Я будто стала частью всего — частью любви", — вспоминает она.

Она описала свое состояние как пребывание "вне времени", среди множества маленьких огоньков, которые казались живыми. Женщина призналась, что поняла, что именно этот опыт должен был с ней произойти.

Сложное детство и чувство небезопасности преследовали Кэлли с 13 лет. Подростком она иногда ночевала на улице, а спустя три года впервые пережила коллапс легкого. Подобные эпизоды повторялись и позже, и она связывает их с внутренними страхами и стыдом.

Со временем здоровье улучшилось, Кэлли стала матерью двоих детей и вернулась к обычной жизни. Но именно клиническая смерть, по ее словам, стала переломным моментом. После пережитого опыта она говорит, что словно очистилась от боли прошлого.

"Когда я снова вошла в свое тело — измученное, больное, пропитанное страхом — я почувствовала, что внутри меня всегда была любовь. Просто я ее не видела", — поделилась она.

Теперь женщина считает себя более цельной, спокойной и уверенной. Она говорит, что перестала бояться жизни и смерти тоже.

