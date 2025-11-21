Ворожок у Росії почали штрафувати за карти Таро з дияволом

Карту Таро було визнано "екстремістським матеріалом". У Росії вперше затримали й оштрафували жінку, яка займалася розкладами.

Мешканку Краснодара покарали за публікацію карти Таро із зображенням диявола і пентаграмою. Ленінський міський суд визнав це демонстрацією екстремістської символіки, повідомляє росЗМІ Lenta.ru

Примітно, що тарологиня поділилася фото розкладу в соцмережі "ВКонтакте" ще у 2023 році. Через 2 роки жінку викликали на допит.

У суді пояснили, що там було представлено символіку "Міжнародного руху сатаністів", який у РФ визнано забороненим і внесено до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу).

Сама тарологиня на ім'я Олена повідомила, що стала першим у Росії тарологом, засудженим за таке правопорушення. Вона рекламувала свої розклади і 2023 року опублікувала зображення карти. Через деякий час їй зателефонували з поліції, де слідчий визнав окультні символи "Бафомета" і пентаграми пропагандою сатанізму.

Жінку на півдня поміщали в ізолятор, але потім відпустили, оскільки вона була з маленькою дитиною. У підсумку суд визнав її винною, призначивши адміністративний штраф у 1000 рублів (близько 400 грн).

Карта Таро "Диявол" — що відомо

Найімовірніше, росіянка використовувала карти Таро з класичним дизайном Райдера-Вейта-Сміта, де Диявол представлений у своєму канонічному вигляді. Але в тарології карта № 15 старших арканів колоди Таро ніяк не пов'язана з Дияволом і сатанізмом. Вона символізує внутрішні пристрасті, залежності, прихильності та токсичні патерни поведінки. Вона може вказувати на матеріалізм, хибні уявлення, поневолення своїми пристрастями, а також на нездорові стосунки, засновані на залежності та пристрасті.

