Гадалок в России начали штрафовать за карты Таро с дьяволом

Карта Таро была признана "экстремистским материалом". В России впервые задержали и оштрафовали женщину, занимавшуюся раскладами.

Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты Таро с изображением дьявола и пентаграммой. Ленинский городской суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики, сообщает росСМИ Lenta.ru

Примечательно, что таролог поделилась фото расклада в соцсети "ВКонтакте" еще в 2023 году. Через 2 года женщину вызвали на допрос.

В суде объяснили, что там была представлена символика "Международного движения сатанистов", которое в РФ признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сама таролог по имени Елена сообщила, что стала первым в России тарологом, осужденным за подобное правонарушение. Она рекламировала свои расклады и в 2023 году опубликовала изображение карты. Спустя время ей позвонили из полиции, где следователь счел оккультные символы "Бафомета" и пентаграммы пропагандой сатанизма.

Відео дня

Женщину на полдня помещали в изолятор, но затем отпустили, так как она была с маленьким ребенком. В итоге суд признал ее виновной, назначив административный штраф в 1000 рублей (около 400 грн).

Карта Таро "Дьявол" – что известно

Скорей всего, россиянка использовала карты Таро с классическим дизайном Райдера-Уэйта-Смита, где Дьявол представлен в своем каноническом облике. Но в тарологии карта № 15 старших арканов колоды Таро никак не связана с Дьяволом и сатанизмом. Она символизирует внутренние страсти, зависимости, привязанности и токсичные паттерны поведения. Она может указывать на материализм, заблуждения, порабощение своими страстями, а также на нездоровые отношения, основанные на зависимости и страсти.

Напомним, Фокус писал о том, как появилась колода Таро Райдера-Уэйта-Смита, которая стала известна по всему миру.

Также мы рассказывали о коте из США, который, как утверждает его хозяйка, научился гадать на Таро.