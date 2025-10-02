Точные предсказания кота напугали его владелицу: тот гадает на картах таро (фото)

46-летняя американка Эмили Кук из штат Вашингтон обнаружила у своего семилетнего кота Коула склонность к предсказаниям. Прогнозы пушистого на картах таро становятся очень точными, что время от времени пугает женщину.

Владелица кота говорит, что ее подопечный впервые проявил свои мистические способности несколько лет назад, сообщает WhatstheJam.

Госпожа Кук говорит, что взяла Коула под опеку, когда он был брошенным и болезненным котенком, которого считали "опасным для усыновления". Однако потом кот превратился в ласкового друга и одновременно в неожиданного предсказателя будущего.

Именно несколько лет назад Коул начал лапами и зубами трогать колоду карт таро, оставленную на диване. Вместо того чтобы разорвать карты, как это сделало бы большинство котов, он, казалось, "осторожно выбирал" их — и со временем его "пророчества" начали странным образом сбываться.

"У меня была колода карт, которая теперь считается его, в подстаканнике на диване. Он начал "тасовать" их, будто копался в лотке, потом доставал одну зубами и клал на ковер. Я закрепила это лакомством. И я такая: "Святые небеса, он не просто это делает — он еще предвещает!" — вспомнила американка.

Впоследствии котик начал делать невероятно точные предсказания — как ее проблем на работе, так и к намекам на переломные моменты жизни. Женщина указывает, что интерес к его предсказаниям стал расти, а прогнозами Коула делится в соцсетях.

Эмили Кук и ее кот-призрак Коул

"Он запрыгивает на подлокотник дивана, и я просто чувствую момент, когда он собирается тянуть карту. Я пытаюсь успеть включить камеру, пока он "тасует" карты лапами, а затем выбирает одну или несколько зубами. Я чувствовала давление на работе, и карта, которую он вытащил, указала на измену. Через несколько месяцев я потеряла работу, а тот самый человек, в отношении которого были подозрения, больше не работает в компании", — подчеркнула Эмили.

По ее словам, интерес к пророчеству Коула начался после ряда удачных прогнозов. Теперь на кота-прорицателя рассчитывают сотни пользователей, которые просят его "погадать", но окончательное решение — за Коулом: он сам определяет, когда "готов" разложить карты.

"Наша главная цель — чтобы доноры получали свои расклады. Я просто стараюсь успевать снимать, когда он делает выбор. В MyCatDoesTarot есть ссылки для пожертвований и список ожидания. Работает это так — я получаю уведомление, добавляю человека в очередь и время от времени выкладываю обновления в сториз. Но в конце концов решает Коул — он же кот!", — резюмирует владелица.

