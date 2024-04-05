Война и колдовство: почему почти половина украинцев верят астрологам и гадалкам

Related video

35% украинцев верят в астрологию, 25% — в экстрасенсорику, 15% — в тарологию. По крайней мере в одно из этого верят 43%, — КМИС.

Почему так? Что делать?

1. Нет, никакие украинцы в этом не уникальные.

Вот вам для сравнения свеженькое:

Партнеры. В астрологию верит 34% американцев. Сколько же верят в реинкарнацию, на 1% меньше — в йогу как в духовную практику.

Враги. 36% россиян верят в астрологию. 59% — в колдовство и гадание (АААААААА!), 30% — в возможность общаться с душами умерших.

2. Вера в эзотерику сильнее там, где меньший уровень религиозности. Западный регион — верят в эзотерическое 38%, на Востоке, Юге и в Центре — 46%. Здесь я кое-что объясню: с падением общего уровня религиозности (а весь западный мир сейчас — это поле, где уровень религиозности падает) люди часто склонны искать другие источники духовной практики.

Да, потеря религиозности происходит не всегда в пользу научного мышления. Часто — это возвращение к более примитивным магическим практикам. Что мы и наблюдаем и в Украине, и много где еще. Есть, конечно, территории, где мы наблюдаем активный синкретизм религии и магических практик (Африка, частично Америка), но обычно религия и магия — это конфликтные мировоззренческие конструкты.

3. Вера в эзотерику прямо коррелирует с возрастом. Чем старше человек, тем больше он склонен верить в это все. От 26% веры у молодежи 20-29 вера возрастает до 51% у категорий 60+ и 70+. Это тоже вполне логично. Старшие поколения у нас в принципе больше склонны искать утешение в магических практиках, особенно если не вовлечены в религию. Страх смерти и социальная неопределенность (не надо, думаю, рассказывать, как живет подавляющее большинство пенсионеров в Украине) подталкивает.

4. Чем беднее — тем больше веры. Нет, тут объяснение не только желательное для "атлантов": это не из-за интеллекта. Точнее — далеко не только из-за интеллекта. В первую очередь, опять-таки, это вопрос социальной стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому у категории очень низких доходов (пенсионеров, например) уровень эзотеризации 65%, а дальше процент очень быстро падает.

5. Интернет бесконечно расширил возможности как конспирологов разносить свои идеи (активакцинаторы, плоскоземельцы, носители различных теорий заговоров), так и шарлатанов продавать свои гадания на таро и по звездочкам в ютуб или тик-ток. Если раньше прорицатели и сторонники концепции мирового правительства преимущественно работали через "сарафанное радио", то теперь у них буквально есть канал коммуникации со всем миром.

6. Украинцы еще неплохо держатся. В 2023 КМИС сделал для американского Национального демократического института исследование по психологическому здоровью. Так вот, 66% украинцев отмечали ухудшение психического здоровья после 24.02.2022 (73% среди женщин и 56% среди мужчин). Это при том, что у нас из-за специфических представлений о маскулинности мужчины чаще в таких опросах врут. И вот на этом фоне у нас показатели лучше, чем у россиян (как минимум 60% не верят в прорицателей) и примерно релевантны американским.

7. Почему, если вы не входите в эти 43%, вам не следует расслабляться? Потому что в условиях острых кризисов (война, экономический кризис, бедность, острая неопределенность будущего) способность людей в принципе сопротивляться эмоциональному воздействию, манипуляциям падает. И возврат к магическому мышлению проявляет себя не только в эзотерике. Кто-то спрыгивает к большей религиозности, если повезет. Кто-то становится критически уязвимым к теориям заговоров и конспирологии. Кто-то ищет "волшебную пилюлю" в финансовых пирамидах (именно поэтому все наиболее известные финансовые пирамиды выросли во времена кризисов — что та же МММ, что американские примеры), игре в казино ради того, чтобы обогатиться (а не чтобы развлекаться), сектах. А часто — все сразу.

8. Если уж говорить об образовании, то и конспирология, и эзотерика держатся на плохом гуманитарном образовании. Поэтому, если уж кто-то хочет бороться с этим — социология, психология и история являются лучшим лекарством. Потому что, когда ты понимаешь, какие процессы двигают людей к вере в карты таро или знак Козерога, относиться критически проще.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно