Війна та чаклунство: чому майже половина українців вірять астрологам та ворожкам

Related video

35% українців вірять в астрологію, 25% — в екстрасенсорику, 15% — у тарологію. Принаймні в одне з цього вірять 43%, — КМІС.

Чому так? Що робити?

1. Ні, ніякі українці в цьому не унікальні.

Ось вам для порівняння свіженьке:

Партнери. В астрологію вірить 34% американців. Скільки ж вірять в реінкарнацію, на 1% менше — в йогу як в духовну практику.

Вороги. 36% росіян вірять в астрологію. 59% — у чаклунство і ворожбу (АААААА!), 30% — у можливість спілкуватися з душами померлих.

2. Віра в езотерику сильніша там, де менший рівень релігійності. Західний регіон — вірять в езотеричне 38%, на Сході, Півдні та в Центрі — 46%. Тут я дещо поясню: з падінням загального рівня релігійності (а весь західний світ зараз — це поле, де рівень релігійності падає) люди часто схильні шукати інші джерела духовної практики.

Так, втрата релігійності відбувається не завжди на користь наукового мислення. Часто — це повернення до більш примітивних магічних практик. Що ми і спостерігаємо і в Україні, і багато де ще. Є, звісно, території, де ми спостерігаємо активний синкретизм релігії та магічних практик (Африка, частково Америка), але зазвичай релігія і магія — це конфліктні світоглядні конструкти.

3. Віра в езотерику прямо корелюється з віком. Чим старша людина, тим більше вона схильна вірити у це усе. Від 26% віри у молоді 20-29 віра зростає до 51% у категорій 60+ і 70+. Це теж цілком логічно. Старші покоління у нас в принципі більше схильні шукати відраду у магічних практиках, особливо якщо не залучені до релігії. Страх смерті і соціальна невизначеність (не треба, думаю, розповідати як живе переважна більшість пенсіонерів в Україні) підштовхує.

4. Чим бідніше — тим більше віри. Ні, тут пояснення не тільки бажане для "атлантів": це не через інтелект. Точніше — далеко не тільки через інтелект. В першу чергу, знову таки, це питання соціальної стабільності і передбачуваності майбутнього. Тому у категорії дуже низьких доходів (пенсіонерів, наприклад) рівень езотеризації 65%, а далі відсоток дуже швидко падає.

5. Інтернет безкінечно розширив можливості як конспірологів розносити свої ідеї (активакцинатори, плоскоземельці, носії різних теорій змов), так і шарлатанів продавати свої гадання на таро і по зірочкам у ютуб чи тік-ток. Якщо раніше віщуни і прихильники концепції світового уряду переважно працювали через "сарафанне радіо", то тепер у них буквально є канал комунікації з усім світом.

6. Українці ще непогано тримаються. У 2023 КМІС зробив для американського Національного демократичного інституту дослідження щодо психологічного здоров'я. Так от, 66% українців зазначали погіршення психічного здоров’я після 24.02.2022 (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Це при тому, що у нас через специфічні уявлення про маскулінність чоловіки частіше в таких опитуваннях брешуть. І ось на цьому фоні у нас показники кращі, ніж у росіян (як мінімум 60% не вірять у віщунів) і приблизно релевантні американським.

7. Чому, якщо ви не входите у ці 43%, вам не слід розслаблятися? Бо що в умовах гострих криз (війна, економічна криза, бідність, гостра невизначеність майбутнього) здатність людей в принципі опиратися емоційному впливу, маніпуляціям падає. І повернення до магічного мислення проявляє себе не тільки в езотериці. Хтось зістрибує до більшої релігійності, якщо пощастить. Хтось стає критично вразливим до теорій змов і конспірології. Хтось шукає "чарівну пігулку" у фінансових пірамідах (саме тому всі найбільш відомі фінансові піраміди виросли в часи криз — що та ж МММ, що американські приклади), грі в казино заради того ЩОБ ЗБАГАТИТИСЯ (а не щоб розважатися), сектах. А часто — все відразу.

8. Якщо вже казати про освіту, то і конспірологія, і езотерика тримаються на поганій гуманітарній освіті. Тому, якщо вже хтось хоче боротися з цим — соціологія, психологія і історія є найкращими ліками. Бо, коли ти розумієш, які процеси рухають людей до віри в карти таро чи знак Козерога, ставитися критично простіше.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо