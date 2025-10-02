Точні віщування кота налякали його власницю: той гадає на картах таро (фото)

46-річна американка Емілі Кук зі штат Вашингтон виявила у свого семирічного котка Коула схильність до віщування. Прогнози пухнастого на картах таро стають дуже точними, що час від часу лякає жінку.

Власниця кота каже, що її підопічний вперше проявив свої містичні здібності кілька років тому, повідомляє WhatstheJam.

Пані Кук говорить, що взяла Коула під опіку, коли він був покинутим і хворобливим кошеням, якого вважали "небезпечним для всиновлення". Однак потім кіт перетворився на ласкавого друга та водночас на несподіваного провісника майбутнього.

Саме кілька років тому Коул почав лапами та зубами чіпати колоду карт таро, залишену на дивані. Замість того щоб розірвати карти, як це зробила б більшість котів, він, здавалося, "обережно обирав" їх — і з часом його "пророцтва" почали дивним чином справджуватися.

"У мене була колода карт, яка тепер вважається його, у підстаканнику на дивані. Він почав "тасувати" їх, ніби копирсається у лотку, потім діставав одну зубами й клав на килим. Я закріпила це ласощами. І я така: "Святі небеса, він не просто це робить — він ще віщує!" — згадала американка.

Згодом котик почав робити неймовірно точні передбачення — як її проблем на роботі, так і до натяків на переломні моменти життя. Жінка вказує, що інтерес до його віщувань став зростати, а прогнозами Коула ділиться в соцмережах.

Емілі Кук та її кіт-віщун Коул Фото: Jam Press

"Він застрибує на підлокітник дивана, і я просто відчуваю момент, коли він збирається тягнути карту. Я намагаюся встигнути ввімкнути камеру, поки він "тасує" карти лапами, а тоді вибирає одну чи кілька зубами. Я відчувала тиск на роботі, і карта, яку він витягнув, вказала на зраду. Через кілька місяців я втратила роботу, а та сама людина, щодо якої були підозри, більше не працює у компанії", — підкреслила Емілі.

За її словами, інтерес до пророцтво Коула почалося після низки вдалих прогнозів. Тепер на кота-віщуна розраховують сотні користувачів, які просять його "погадати", та остаточне рішення — за Коулом: він сам визначає, коли "готовий" розкласти карти.

"Наша головна мета — щоб донори отримували свої розклади. Я просто намагаюся встигати знімати, коли він робить вибір. У MyCatDoesTarot є посилання для пожертв і список очікування. Працює це так — я отримую повідомлення, додаю людину до черги й час від часу викладаю оновлення в сторіз. Але зрештою вирішує Коул — він же кіт!", — резюмує власниця.

