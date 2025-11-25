З телефоном у руках: знімок часів Другої світової породив теорії про подорож у часі (фото)

Уявлення про те, що подорожі в часі можливі, знову спливло в мережі. Цього разу через стару фотографію часів Другої світової.

На старовинному знімку, як стверджують коментатори, можна розгледіти чоловіка, який тримає в руках мобільний телефон. Про незвичайну історію згадує Фокус з посиланням на Daily Star.

Нова хвиля обговорень піднялася після публікації старого фото в ісландській групі на Facebook. На знімку, завантаженому туди ще 2016 року, видно чоловіка, схожого на того, хто використовує мобільник. І все б нічого, якби кадр не датувався 1943 роком. Фото було зроблено в Рейк'явіку. На ньому видно, як група людей проходить вулицею, а на задньому плані виділяється чоловік, який нібито тримає біля вуха сучасний гаджет. На його обличчі помітна легка напруга, а повз йдуть американські солдати в плащах, захищаючись від холоду.

"З цього ракурсу видно Bankastræti, Lækjargata і Austurstræti. Знімок зроблено 1943 року, 73 роки тому", — писав тоді Крістьян Гоффманн у спільноті "Старі фотографії".

Фото було зроблено 1943 року в Рейк'явіку (Ісландія) Фото: Facebook/Gamlar ljósmyndir

За словами видання, фотографія швидко привернула увагу публіки. Багато користувачів запевняли, що на ній зображений "мандрівник у часі". Він стоїть, притулившись до стіни, у коричневому плащі та кепі, з виразом тривоги на обличчі. Його вільна рука притиснута до живота, а навколо нього люди просто йдуть у своїх справах, не помічаючи нічого дивного.

"Американські військові займають ісландські вулиці, як видно на знімку. Але одна деталь одразу впадає в око — чоловік над вікном, у центрі кадру, немов розмовляє по мобільному телефону. Я навіть не знаю, що сказати. Це виглядає не як випадковість. Він стоїть на самоті, у незвичному одязі, шарфі, і поводиться так, як це зробила б людина сьогодні. Він дивиться на площу — і виглядає так, наче справді користується смартфоном", — писав Гоффманн.

