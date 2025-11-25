С телефоном в руках: снимок времен Второй мировой породил теории о путешествии во времени (фото)

Представление о том, что путешествия во времени возможны, снова всплыло в cети. На этот раз из-за старой фотографии времен Второй мировой.

На старинном снимке, как утверждают комментаторы, можно разглядеть мужчину, держащего в руках мобильный телефон. О необычной истории вспоминает Фокус со ссылкой на Daily Star.

Новая волна обсуждений поднялась после публикации старого фото в исландской группе на Facebook. На снимке, загруженном туда еще в 2016 году, виден мужчина, похожий на того, кто использует мобильник. И все бы ничего, если бы кадр не датировался 1943 годом. Фото было сделано в Рейкьявике. На нем видно, как группа людей проходит по улице, а на заднем плане выделяется мужчина, который будто бы держит у уха современный гаджет. На его лице заметно легкое напряжение, а мимо идут американские солдаты в плащах, защищаясь от холода.

"С этого ракурса видны Bankastræti, Lækjargata и Austurstræti. Снимок сделан в 1943 году, 73 года назад", — писал тогда Кристьян Хоффманн в сообществе "Старые фотографии".

Фото было сделано в 1943 году в Рейкьявике (Исландия) Фото: Facebook/Gamlar ljósmyndir

По словам издания, фотография быстро привлекла внимание публики. Многие пользователи уверяли, что на ней запечатлен "путешественник во времени". Он стоит, прислонившись к стене, в коричневом плаще и кепи, с выражением тревоги на лице. Его свободная рука прижата к животу, а вокруг него люди просто идут по своим делам, не замечая ничего странного.

"Американские военные занимают исландские улицы, как видно на снимке. Но одна деталь сразу бросается в глаза — мужчина над окном, в центре кадра, словно разговаривает по мобильному телефону. Я даже не знаю, что сказать. Это выглядит не как случайность. Он стоит в одиночестве, в непривычной одежде, шарфе, и ведет себя так, как это сделал бы человек сегодня. Он смотрит на площадь — и выглядит так, словно действительно пользуется смартфоном", — писал Хоффманн.

