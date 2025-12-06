Свастика, викладена з цегли: вчитель ПТУ потрапив під слідство в Австрії

В австрійській громаді Штоб у Бургерланді підлітки виклали з цегли свастику за кресленням, яке намалював їхній учитель. Педагогу загрожує кримінальне провадження.

Викладач професійно-технічного училища, що працює на території школи кераміки, дав своїм учням завдання викласти свастику. Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

Учитель накидав дзеркально відображене креслення символу на дошці й велів 16-річним підліткам відтворити це. Учні завдання виконали, проте зробили фото свого творіння.

Завдання від учителя

Як зазначається, директор закладу, дізнавшись про це, викликав поліцію, яка задокументувала подію.

Управління освіти разом із поліцією проводять перевірку, з'ясовуючи, чи було те, що трапилося, умисним актом, чи випадковістю, і вчитель просто не усвідомив ефекту від завдання.

Відео дня

Дзеркальна свастика, викладена з цегли

Водночас для юридичної оцінки це неважливо, оскільки свастика є забороненим нацистським символом в Австрії. Причому під заборону потрапляє будь-яке впізнаване зображення, незалежно від того, "дзеркальне" воно чи стилізоване.

Видання BILD зазначає, що справа зараз перебуває в Управлінні із захисту держави та боротьби з екстремізмом. Поки що проти педагога жодних конкретних заходів не вживають, однак якщо поліцейське розслідування дійде висновку, що мало місце правопорушення, можливі дисциплінарні заходи аж до звільнення.

Нагадаємо, заступник голови парламенту федеральної землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн намалював свастику на виборчому бюлетені поруч з ім'ям депутата від праворадикальної партії. Після інциденту він подав у відставку.