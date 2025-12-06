Свастика, выложенная из кирпича: учитель ПТУ попал под следствие в Австрии

В австрийской общине Штоб в Бургерланде подростки выложили из кирпича свастику по чертежу, который нарисовал их учитель. Педагогу грозит уголовное производство.

Преподаватель профессионально-технического училища, работающего на территории школы керамики, дал своим ученикам задание выложить свастику. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Учитель набросал зеркально отображенный чертеж символа на доске и велел 16-летним подросткам воспроизвести это. Ученики задание выполнили, однако сделали фото своего творения.

Задание от учителя

Как отмечается, директор учреждения, узнав о событии, вызвал полицию, которая задокументировала происшествие.

Управление образования вместе с полицией проводят проверку, выясняя, было ли случившееся преднамеренным актом или случайностью, и учитель просто не осознал эффект от задания.

Зеркальная свастика, выложенная из кирпича

В то же время для юридической оценки это неважно, поскольку свастика является запрещенным нацистским символом в Австрии. Причем под запрет попадает любое узнаваемое изображение, независимо "зеркальное" оно или стилизовано.

Издание BILD отмечает, что дело сейчас находится в Управлении по защите государства и борьбе с экстремизмом. Пока что против педагога никаких конкретных мер не предпринимается, однако если полицейское расследование придет к выводу, что имело место правонарушение, возможны дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Напомним, заместитель председателя парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн нарисовал свастику на избирательном бюллетене рядом с именем депутата от праворадикальной партии. После инцидента он подал в отставку.