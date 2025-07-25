Скандал на выборах: немецкий вице-спикер нарисовал свастику на бюллетене (фото)

В Германии вспыхнул политический скандал — заместитель председателя парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн подал в отставку после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене рядом с именем депутата от праворадикальной партии. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

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Как сообщает DW, политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Даниэль Борн совершил нарушение во время голосования за членов трансграничного Совета Верхнего Рейна — консультативного органа, в который делегируются представители нескольких регионов. На одном из бюллетеней было найдено изображение свастики рядом с фамилией представителя партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Бернхарда Айзенхута.

Сначала не было известно, кто именно оставил нацистский символ, но ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Председатель парламента земли Баден-Вюртемберг Мухтерем Арас, которая представляет Партию зеленых, назвала действия виновного "уголовным преступлением" и сразу подала заявление в полицию.

Даниэль Борн — немецкий политик, который подал в отставку после скандала со свастикой на бюллетене

На следующий день Даниэль Борн лично признал, что это именно он нарисовал свастику, и охарактеризовал свой поступок как "серьезную ошибку, совершенную под влиянием эмоций". В своем письме к парламентскому руководству он написал: "Я никогда себе этого не прощу". Несмотря на инцидент, политик остался депутатом, но сложил полномочия заместителя спикера и вышел из состава фракции СДПГ.

"Это было абсолютно неприемлемо. Парламенту нанесен ущерб, и Даниэль Борн взял на себя ответственность", — прокомментировал ситуацию лидер социал-демократов в земельном парламенте Андреас Штох.

В Германии свастика считается запрещенным символом нацизма, ее изображение, распространение или использование в любом виде, прославляющее или оправдывающее нацистскую идеологию, является уголовным преступлением.

Напомним, партия "Альтернатива для Германии" регулярно попадает под шквал критики за свою радикальную риторику. В июне этого года Федеральная служба защиты конституции Германии официально признала молодежное крыло AfD ультраправым экстремистским образованием.

Фокус сообщал, что немецкий ультраправый депутат Йорг Дорнау из партии "Альтернатива для Германии" использовал рабский труд политзаключенных Беларуси.

Ранее Фокус писал, что РФ финансировала немецкую партию "Альтернатива для Германии" для того, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине.