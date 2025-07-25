Скандал на виборах: німецький віцеспікер намалював свастику на бюлетені (фото)

У Німеччині спалахнув політичний скандал – заступник голови парламенту федеральної землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн подав у відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені поруч з іменем депутата від праворадикальної партії. Інцидент спричинив широкий резонанс у суспільстві.

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Як повідомляє DW, політик від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Даніель Борн скоїв порушення під час голосування за членів транскордонної Ради Верхнього Рейну – консультативного органу, до якого делегуються представники кількох регіонів. На одному з бюлетенів було знайдено зображення свастики поруч із прізвищем представника партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Бернхарда Айзенхута.

Спершу не було відомо, хто саме залишив нацистський символ, але ситуація викликала широкий суспільний резонанс. Голова парламенту землі Баден-Вюртемберг Мухтерем Арас, яка представляє Партію зелених, назвала дії винного "кримінальним злочином" і одразу подала заяву до поліції.

Даніель Борн – німецький політик, який подав у відставку після скандалу зі свастикою на бюлетені

Наступного дня Даніель Борн особисто визнав, що це саме він намалював свастику, і охарактеризував свій вчинок як "серйозну помилку, вчинену під впливом емоцій". У своєму листі до парламентського керівництва він написав: "Я ніколи собі цього не пробачу". Попри інцидент, політик залишився депутатом, але склав повноваження заступника спікера та вийшов зі складу фракції СДПН.

"Це було абсолютно неприйнятно. Парламенту завдано шкоди, і Даніель Борн узяв на себе відповідальність", – прокоментував ситуацію лідер соціал-демократів у земельному парламенті Андреас Штох.

У Німеччині свастика вважається забороненим символом нацизму, її зображення, розповсюдження чи використання в будь-якому вигляді, що прославляє або виправдовує нацистську ідеологію, є кримінальним злочином.

Нагадаємо, партія "Альтернатива для Німеччини" регулярно потрапляє під шквал критики за свою радикальну риторику. У червні цього року Федеральна служба захисту конституції Німеччини офіційно визнала молодіжне крило AfD ультраправим екстремістським утворенням.

Фокус повідомляв, що німецький ультраправий депутат Йорг Дорнау з партії "Альтернатива для Німеччини" використовував рабську працю політв'язнів Білорусі.

Раніше Фокус писав, що РФ фінансувала німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" для того, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні.