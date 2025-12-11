Без телефону до 16 років: тіктокер року здивувала одкровенням про батьків (відео)

22-річна блогерка Брук Монк зі США, яка набрала понад 60 млн підписників, зізналася, що навіть не очікувала, що її відео, зняті в кімнаті на телефон, приведуть до першої в її житті номінації на TikTok Awards.

Брук Монк розповіла, як стала зіркою в TikTok, незважаючи на суворих батьків і відсутність телефону до 16 років. Про це пише People.

Американка виросла в сім'ї, де соцмережі майже не використовували, а телефон їй дозволили тільки в 16 років. Але саме після цієї миті розпочався шлях, який перетворив тихе дівчисько-інтроверта на одну з найвідоміших авторок контенту сучасності.

Монк згадує, що від самого початку відчувала відповідальність перед батьками настільки, що зізналася мамі про перші тисячі передплатників лише через тиждень після старту.

"Тато думав, що це моя чергова фаза. Так було, поки я не сказала, що в мене мільйон підписників, і побажала їм добраніч", — сміється вона.

Відео дня

Переломний момент

Зліт її популярності припав на період пандемії COVID-19. Короткі гумористичні POV-відео, що відображають життя підлітків, миттєво розходилися стрічками TikTok.

Брук не навчалася у звичайній школі та майже не мала друзів, тому створення контенту стало для неї способом спілкуватися зі світом. Зараз вона називає свою аудиторію "друзями в мережі" і їх уже близько 60 мільйонів на всіх платформах.

Брук Монк створює більшість своїх відео вдома Фото: TikTok

Цього року Монк вперше потрапила до списку номінантів TikTok Awards у категорії "Творець року".

"Мене номінували за відео, які я знімаю у своїй кімнаті. Це шок", — каже дівчина.

Брук зізнається, що сама думка про премію здається їй сюрреалістичною, адже її "команда" складається всього з одного iPhone і хлопця Сема Дезза, який часто з'являється в її відео.

Сем Дезз і Брук Монк Фото: TikTok

Їхній контент разом стабільно набирає мільйони, а сама дівчина підкреслює, що вони роблять відео просто тому, що їм це щиро подобається.

"Якби Сему було некомфортно, він би взагалі не був у соцмережах. Але він готовий на все, навіть бути міньйоном", — сміється вона.

Страх розчарувати людей

Монк каже, що публічність не змінила її характеру, але зробила сильнішим почуття відповідальності. Зараз її головним страхом є випадково залишити у фаната негативне враження.

"Якщо хтось підійде до мене, а я буду неуважною, я б почувалася жахливо", — зізнається вона.

Незважаючи на величезну аудиторію, її дні залишаються напрочуд простими: зарядка, дзвінки, зйомки, фільми, готування і спілкування з котами.

"Це розкіш — жити так. Але люди здивуються, дізнавшись, що за мною немає команди. Тільки я, Сем і мій телефон", — додала Брук.

