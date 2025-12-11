Поддержите нас UA
Без телефона до 16 лет: тиктокер года удивила откровением о родителях (видео)

Блогерша Брук Монк из США набрала выше 60 млн подписчиков во всех своих соцсетях
Американка выросла в семье, где соцсети почти не использовали | Фото: TikTok

22-летняя блогерша Брук Монк из США, набравшая свыше 60 млн подписчиков, призналась, что даже не ожидала, что ее видео, снятые в комнате на телефон, приведут к первой в ее жизни номинации на TikTok Awards.

Брук Монк рассказала, как стала звездой в TikTok, несмотря на строгих родителей и отсутствие телефона до 16 лет. Об этом пишет People.

Американка выросла в семье, где соцсети почти не использовали, а телефон ей разрешили только в 16 лет. Но именно после этого момента начался путь, который превратил тихую девчонку-интроверта в одну из самых узнаваемых создательниц контента современности.

Монк вспоминает, что с самого начала чувствовала ответственность перед родителями настолько, что призналась маме о первых тысячах подписчиков всего через неделю после старта.

"Папа думал, что это моя очередная фаза. Так было пока я не сказала, что у меня миллион подписчиков, и пожелала им спокойной ночи", — смеется она.

Переломный момент

Взлет ее популярности пришелся на период пандемии COVID-19. Короткие юмористические POV-видео, отражающие жизнь подростков, мгновенно расходились по лентам TikTok.

Брук не училась в обычной школе и почти не имела друзей, поэтому создание контента стало для нее способом общаться с миром. Сейчас она называет свою аудиторию "друзьями в сети" и их уже около 60 миллионов на всех платформах.

Американка Брук Монк создает большинство своих видео дома, и впервые Монк впервые попала в список номинантов TikTok Awards
Брук Монк создает большинство своих видео дома
Фото: TikTok

В этом году Монк впервые попала в список номинантов TikTok Awards в категории "Создатель года".

"Меня номинировали за видео, которые я снимаю в своей комнате. Это шок", — говорит девушка.

Брук признается, что сама мысль о премии кажется ей сюрреалистичной, ведь ее "команда" состоит всего из одного iPhone и парня Сэма Дезза, который часто появляется в ее видео.

Брук Монк вместе со своим парнем Сэмом Деззом, который поддерживает ее увлечение
Сэм Дезз и Брук Монк
Фото: TikTok

Их контент вместе стабильно набирает миллионы, а сама девушка подчеркивает, что они делают видео просто потому, что им это искренне нравится.

"Если бы Сэму было некомфортно, он бы вообще не был в соцсетях. Но он готов на все, даже быть миньоном", — смеется она.

Страх разочаровать людей

Монк говорит, что публичность не изменила ее характера, но сделала сильнее чувство ответственности. Сейчас ее главным страхом является случайно оставить у фаната негативное впечатление.

"Если кто-то подойдет ко мне, а я окажусь невнимательной, я бы чувствовала себя ужасно", — признается она.

Несмотря на огромную аудиторию, ее дни остаются удивительно простыми: зарядка, созвоны, съемки, фильмы, готовка и общение с котами.

"Это роскошь — жить так. Но люди удивятся, узнав, что за мной нет команды. Только я, Сэм и мой телефон", — добавила Брук.

