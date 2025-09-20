Как заработать в TikTok: женщина получила более 1,6 млн гривен за работу в телефоне

Британская мама доказала, что телефон может стать полноценным рабочим инструментом и источником стабильного дохода. Благодаря TikTok Shop она заработала более £30 тысяч, выплатила долги и даже начала откладывать деньги.

Многие люди мечтают покинуть рутину офисной работы и найти альтернативный доход. Ханна, мама из Великобритании, стала примером того, что это возможно. Еще недавно она имела долги, а сбережений тогда не было совсем. Ситуация изменилась кардинально после того, как Ханна начала работать в новом онлайн-направлении — TikTok Shop Affiliate. В июне женщина заработала почти £10 тысяч (560 тысяч гривен) за один месяц, а с ноября 2024 года — уже более £30 тысяч (1,6 млн гривен), пишет The Sun.

Как работает TikTok Shop Affiliate

Это программа для блогеров, которые продвигают товары из TikTok Shop через собственные видео и прямые эфиры. Пользователи покупают продукцию по уникальной ссылке, и автор контента получает процент с продаж. Преимущество в том, что создателю не нужно иметь собственный склад или заниматься логистикой — достаточно создавать качественный контент.

Чтобы присоединиться, обычно нужно иметь от 5 000 подписчиков и быть совершеннолетним. В некоторых странах действует пилотная программа, которая позволяет стартовать даже с 1 000 подписчиков.

От долгов к финансовой свободе

Благодаря новой работе Ханна полностью закрыла кредиты, а также отложила £16 тысяч. Она признается, что больше не зависит от начальников и может работать в любом месте мира.

"Я зарабатываю даже в отпуске, наслаждаясь Пина Коладой в 10:30 утра вместе с семьей", — рассказала она.

Ханна подчеркивает, что главный секрет — регулярность публикаций и грамотный выбор товаров. По ее словам, нужно продвигать только качественную продукцию с хорошими отзывами и известных брендов.

Среди лучших в продажах на ее странице — товары Shark и Ninja. "Эти бренды все знают, и они продают себя сами", — пояснила блогерша.

Пример из практики

Летом женщина потратила £100 на вентилятор Shark Hydrogo. Всего три видео с этим продуктом помогли ей втрое приумножить потраченные средства.

При создании контента Ханна применяет простую технику — снимает несколько роликов об одном и том же товаре, но меняет подписи, подачу или порядок кадров. Она признается, что часто блогеры пользуются одними и теми же видео "снова и снова", немного варьируя элементы.

Реакция соцсетей

Советы Ханны быстро стали популярными в TikTok. Ее ролик под ником @hanaffiliatetips набрал 29,9 тысяч просмотров, более 1,600 лайков и 500 комментариев.

Пользователи в восторге от истории женщины:

"Не могу дождаться, когда присоединюсь к TikTok Affiliate", — написал один комментатор.

"Спасибо за советы, Ханна", — добавил другой.

"Это невероятно, поздравляю", — восхищались еще несколько зрителей.

Некоторые отметили, что только что присоединился к TikTok Shop и сталкивается с трудностями: "Это настоящие джунгли! Спасибо, что делитесь опытом. Подписываюсь, чтобы следить за вашими советами".

