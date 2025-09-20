Як заробити у TikTok: жінка отримала понад 1,6 млн гривень за роботу в телефоні

Британська мама довела, що телефон може стати повноцінним робочим інструментом і джерелом стабільного доходу. Завдяки TikTok Shop вона заробила понад £30 тисяч, виплатила борги й навіть почала відкладати гроші.

Related video

Багато людей мріють покинути рутину офісної роботи й знайти альтернативний дохід. Ханна, мама з Великої Британії, стала прикладом того, що це можливо. Ще донедавна вона мала борги, а заощаджень тоді не було зовсім. Ситуація змінилася кардинально після того, як Ханна почала працювати в новому онлайн-напрямі — TikTok Shop Affiliate. У червні жінка заробила майже £10 тисяч (560 тисяч гривень) за один місяць, а від листопада 2024 року — вже понад £30 тисяч (1,6 млн гривень), пише The Sun.

Як працює TikTok Shop Affiliate

Це програма для блогерів, які просувають товари з TikTok Shop через власні відео та прямі ефіри. Користувачі купують продукцію за унікальним посиланням, і автор контенту отримує відсоток із продажу. Перевага у тому, що творцю не потрібно мати власний склад чи займатися логістикою — достатньо створювати якісний контент.

Щоб долучитися, зазвичай потрібно мати від 5 000 підписників і бути повнолітнім. У деяких країнах діє пілотна програма, яка дозволяє стартувати навіть із 1 000 підписників.

Від боргів до фінансової свободи

Завдяки новій роботі Ханна повністю закрила кредити, а також відклала £16 тисяч. Вона зізнається, що більше не залежить від начальників і може працювати в будь-якому місці світу.

"Я заробляю навіть у відпустці, насолоджуючись Піна Коладою о 10:30 ранку разом із сім’єю", — розповіла вона.

Ханна підкреслює, що головний секрет — регулярність публікацій та грамотний вибір товарів. За її словами, потрібно просувати лише якісну продукцію з хорошими відгуками та відомих брендів.

Серед найкращих у продажах на її сторінці — товари Shark і Ninja. "Ці бренди всі знають, і вони продають себе самі", — пояснила блогерка.

Приклад із практики

Улітку жінка витратила £100 на вентилятор Shark Hydrogo. Всього три відео з цим продуктом допомогли їй утричі примножити витрачені кошти.

При створенні контенту Ханна застосовує просту техніку — знімає кілька роликів про той самий товар, але змінює підписи, подачу чи порядок кадрів. Вона зізнається, що часто блогери користуються одними й тими ж відео "знову і знову", трохи варіюючи елементи.

Реакція соцмереж

Поради Ханни швидко стали популярними у TikTok. Її ролик під ніком @hanaffiliatetips набрав 29,9 тисяч переглядів, понад 1,600 лайків і 500 коментарів.

Користувачі у захваті від історії жінки:

"Не можу дочекатися, коли приєднаюся до TikTok Affiliate", — написав один коментатор.

"Дякую за поради, Ханно", — додав інший.

"Це неймовірно, вітаю", — захоплювалися ще кілька глядачів.

Дехто зазначив, що щойно приєднався до TikTok Shop і стикається з труднощами: "Це справжні джунглі! Дякую, що ділитеся досвідом. Підписуюсь, щоб стежити за вашими порадами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Модель заробляє тисячі доларів закордоном завдяки "голосу з акцентом".

Чоловік з Великої Британії кинув звичайну офісну роботу "з 9 до 5", щоб повний робочий день стояти в чергах за інших людей через платформу TaskRabbit.

Крім того, у Ванкувері чоловік без вищої освіти виконує небезпечну роботу, яка відлякує більшість людей. За миття вікон на висоті він отримує понад 130 тисяч фунтів стерлінгів на рік.