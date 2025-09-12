Модель заробляє тисячі доларів закордоном завдяки "голосу з акцентом" (відео)

42-річна мама трьох дітей з США Голлі Джонсон має низку талантів, зокрема в модельному бізнесі й індустрії для дорослих. Водночас нещодавно жінка відкрила нову грань своїх талантів — це вміння використовувати свій акцент зі штату Техас.

Наразі вона вже заробляє тисячі доларів завдяки фанатам із Великої Британії, повідомляє New York Post.

Мешканка штату Техас говорить, що її часто недооцінюють в її можливостях. Водночас це, на думку пані Джонсон, справді "грає їй на руку".

"Мій голос сам по собі тепер оплачує всі рахунки — дивовижно, що така проста річ стала частиною мого успіху", — розповіла американка.

Наразі чистий заробіток жінки від голосових повідомлень складає понад $20 тисяч (827 тис. грн). Її "товар" простий, але бажаний: від персоналізованих привітань "доброго ранку" до побажань на ніч, читання біблійних віршів чи навіть рольових "інтимних" аудіо вартістю від 20 до 100 доларів за повідомлення.

"Ніколи не думала, що мій акцент стане настільки цінним. Британські чоловіки шаленіють від нього — кажуть, що він заспокоює й здається екзотичним", — зізнається Голлі.

Вона згадує, що у 2021 році покинула роботу рекрутерки у медзакладі та почала вести OnlyFans зі соцмережами. Це вилилося у скандал, коли пастир Церкви мормонів, до якої належала жінка, була виключена з неї, а її історія стала предметом обговорення в її маленькому містечку.

Та згодом справи пішли на краще: за кілька місяців її прибуток сягнув приголомшливих цифр, а рекордний місяць приніс майже чверть мільйон баксів (10,3 млн грн). Наразі вона каже, що попри втрати за цей час — фінансова стабільність та успіх вартували того.

Також жінка додає, що підписники не просто хочуть почути її голос — вони пропонують цілі сценарії. Її просять щось озвучити, розповісти історію, за яку їй готові платити.

"Дехто просить мене прикидатися подругою їхньої дружини, колегою чи навіть золовкою — і я використовую їхні імена, щоб усе звучало правдоподібно. Щодня отримую по шість–вісім таких запитів. Уявіть: тридцять секунд у телефон — і я вже заробила кілька сотень доларів", — зізнається американка.

