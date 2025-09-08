Дівчина "провалила" 50 співбесід через занадто привабливу зовнішність (фото)

21-річна Але Гауча з Бразилії пройшла понад 50 співбесід на посаду няні, але так і не отримала роботу. Дівчина впевнена, що причиною стала її зовнішність, яка затьмарила дипломи та професійні навички.

Спочатку Але вважала, що їй відмовляють через брак досвіду. Однак після безлічі невдалих співбесід вона вирішила, що справжня причина в її зовнішності, яка насторожує роботодавців. Про це пише New York Post.

Після закінчення спеціалізованих курсів з догляду за дітьми Але активно шукала роботу. У неї були всі необхідні документи та бажання працювати з дітьми, проте кожна співбесіда закінчувалася однаково — роботодавці не зв'язувалися з нею.

"Я приходила впевнено, показувала сертифікати і розповідала про свій досвід. Але відповіді так і не отримувала", — поділилася дівчина.

Спочатку Гауча думала, що справа у відсутності досвіду. Але після десятків невдалих спроб вона дійшла висновку, що роботодавці побоюються її привабливості. За її словами, жінки, які наймають нянь, могли вважати її загрозою для сімейних стосунків і тому не наважувалися брати на роботу.

Так Але зіткнулася зі зворотним боком "привілею привабливості" — коли зовнішність стає не перевагою, а перешкодою.

Дівчина почала публікувати свої фотографії в соціальних мережах, де її зовнішність виявилася затребуваною Фото: Jam Press

Проте дівчина не здалася. Вона почала публікувати свої фотографії в соціальних мережах, де її зовнішність виявилася затребуваною. Підписники стрімко зростали, і незабаром Гауча змогла заробляти на створенні контенту.

"Навіть якщо я сьогодні не працюю нянею, я все одно відчуваю зв'язок із цим досвідом. Я шукала стабільності, а в підсумку знайшла свободу", — каже вона.

Тепер Але веде активну онлайн-кар'єру, доводячи, що навіть зі складної ситуації можна вийти переможцем, якщо знайти новий шлях.

