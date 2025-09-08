Девушка "провалила" 50 собеседований из-за слишком притягательной внешности (фото)

21-летняя Але Гауча из Бразилии прошла более 50 собеседований на должность няни, но так и не получила работу. Девушка уверена, что причиной стала ее внешность, которая затмила дипломы и профессиональные навыки.

Related video

Сначала Але полагала, что ей отказывают из-за нехватки опыта. Однако после множества неудачных собеседований она решила, что истинная причина в ее внешности, которая настораживает работодателей. Об этом пишет New York Post.

После окончания специализированных курсов по уходу за детьми Але активно искала работу. У нее были все необходимые документы и желание работать с детьми, однако каждое собеседование заканчивалось одинаково — работодатели не связывались с ней.

"Я приходила уверенно, показывала сертификаты и рассказывала о своем опыте. Но ответа так и не получала", — поделилась девушка.

Сначала Гауча думала, что дело в отсутствии опыта. Но после десятков неудачных попыток она пришла к выводу, что работодатели опасаются ее привлекательности. По ее словам, женщины, нанимающие нянь, могли считать ее угрозой для семейных отношений и поэтому не решались брать на работу.

Так Але столкнулась с обратной стороной "привилегии привлекательности" — когда внешность становится не преимуществом, а препятствием.

Девушка начала публиковать свои фотографии в социальных сетях, где ее внешность оказалась востребованной Фото: Jam Press

Тем не менее девушка не сдалась. Она начала публиковать свои фотографии в социальных сетях, где ее внешность оказалась востребованной. Подписчики стремительно росли, и вскоре Гауча смогла зарабатывать на создании контента.

"Даже если я сегодня не работаю няней, я все равно чувствую связь с этим опытом. Я искала стабильности, а в итоге обрела свободу", — говорит она.

Теперь Але ведет активную онлайн-карьеру, доказывая, что даже из сложной ситуации можно выйти победителем, если найти новый путь.

Ранее Фокус сообщал, что девушка расплакалась из-за действий парикмахера. Жительница Айдахо Эшли оказалась в неприятной ситуации. За день до свадьбы своей сестры она решила обновить образ и сделать модное окрашивание, но результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

Также стало известно, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.