Модель зарабатывает тысячи долларов заграницей благодаря "голосу с акцентом" (видео)

42-летняя мама троих детей из США Холли Джонсон обладает рядом талантов, в частности в модельном бизнесе и индустрии для взрослых. В то же время недавно женщина открыла новую грань своих талантов — это умение использовать свой акцент из штата Техас.

Сейчас она уже зарабатывает тысячи долларов благодаря фанатам из Великобритании, сообщает New York Post.

Жительница штата Техас говорит, что ее часто недооценивают в ее возможностях. В то же время это, по мнению госпожи Джонсон, действительно "играет ей на руку".

"Мой голос сам по себе теперь оплачивает все счета — удивительно, что такая простая вещь стала частью моего успеха", — рассказала американка.

Сейчас чистый заработок женщины от голосовых сообщений составляет более $20 тысяч (827 тыс. грн). Ее "товар" простой, но желанный: от персонализированных поздравлений "доброго утра" до пожеланий на ночь, чтения библейских стихов или даже ролевых "интимных" аудио стоимостью от 20 до 100 долларов за сообщение.

"Никогда не думала, что мой акцент станет настолько ценным. Британские мужчины без ума от него — говорят, что он успокаивает и кажется экзотическим", — признается Холли.

Она вспоминает, что в 2021 году покинула работу рекрутера в медучреждении и начала вести OnlyFans с соцсетями. Это вылилось в скандал, когда пастырь Церкви мормонов, к которой принадлежала женщина, была исключена из нее, а ее история стала предметом обсуждения в ее маленьком городке.

Но впоследствии дела пошли на поправку: за несколько месяцев ее прибыль достигла потрясающих цифр, а рекордный месяц принес почти четверть миллиона баксов (10,3 млн грн). Сейчас она говорит, что несмотря на потери за это время — финансовая стабильность и успех стоили того.

Также женщина добавляет, что подписчики не просто хотят услышать ее голос — они предлагают целые сценарии. Ее просят что-то озвучить, рассказать историю, за которую ей готовы платить.

"Некоторые просят меня притворяться подругой их жены, коллегой или даже золовкой — и я использую их имена, чтобы все звучало правдоподобно. Ежедневно получаю по шесть-восемь таких запросов. Представьте: тридцать секунд в телефон — и я уже заработала несколько сотен долларов", — признается американка.

