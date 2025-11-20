Женщина поменялась домом с незнакомкой в TikTok: все считают их поступок сумасшедшим (видео)

Мэри Дракслер из Лондона увидела видео от жительницы Нью-Йорка Логанни Сантос, которая искала кого-то за границей для обмена жильем во время путешествия. Девушки заинтересовались идеей, которую многие считают сумасшедшей.

Когда именно Мэри заинтересовалась такой идеей, то написала американке по этому вопросу, а пара мгновенно нашла общий язык. После нескольких дружеских переписок и звонка в Zoom они решили попробовать, рассказала девушка в своем TikTok.

"Я так счастлива. Я просто в этом маленьком пузыре блаженства, и я так благодарна за весь этот обмен, за то, что мы это сделали, и за то, что я здесь, и просто живу этим сумасшедшим приключением", — говорит британка.

Мари наслаждалась видами Нью-Йорка, исследуя парки города, испытывая фотокабинки и пробуя классические блюда "Большого Яблока". Тем временем американка Логанни из Бруклина смогла почувствовать лондонскую жизнь из уютной квартиры в Ноттинг-Хилле.

Пара, которая живет в односпальных квартирах, оставалась на связи на протяжении всего путешествия — давая друг другу рекомендации и следя за приключениями другой. Мари сказала, что этот обмен был просто как в The Holiday — за исключением неожиданного романа — и доказал, что иногда достаточно лишь немного доверия и TikTok-магии, чтобы превратить момент из фильма в реальность.

"Я просто бродила по всему Манхэттену, по-настоящему наслаждаясь тем лучшим, что город может предложить. Мы обе создали списки рекомендаций — от кафе до хорошеньких бутиков — и мы обе посмотрели эти места и на самом деле жили, как другая", — сказала Мари изданию WhatstheJam.

"Нью-Йорк всегда имел и всегда будет иметь особое место в моем сердце. Этот город всегда вдохновлял и мотивировал меня на совершенно новом уровне. Я так благодарна, что смогла совершить это путешествие и по-настоящему пожить как местная жительница", — резюмирует Мэри.

