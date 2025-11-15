Необычный дом на воде: мужчина рассказал, как избавился от высокой аренды (фото)

Житель Великобритании нашел необычный способ избавиться от высокой арендной платы. Он превратил списанную спасательную шлюпку в полноценный дом и значительно снизил ежемесячные расходы на проживание.

Его история стремительно разлетелась по соцсетям и собрала восторженные отзывы за креативность и смелость. Снимок готового интерьера он опубликовал на популярном форуме Reddit, где пост мгновенно стал вирусным.

По словам мужчины, который предпочел сохранить анонимность, он купил спасательную шлюпку пять месяцев назад за 8000 фунтов стерлингов (примерно 441 тысяч гривен) и полностью переоборудовал ее своими силами. На ремонт ушло еще около 8500 фунтов (примерно 469 тысяч гривен). Все это время он жил прямо на судне, постепенно превращая его в уютное пространство с печью, кофемашиной и небольшими растениями.

Снимок готового интерьера он опубликовал на Reddit, где пост мгновенно стал вирусным и набрал более 92 тысяч лайков. Пользователи восхищались тем, как мужчине удалось стильно оформить ограниченное пространство и сохранить функциональность судна.

Размеры шлюпки позволили создать более просторный салон, чем в обычных узких лодках Фото: newsweek

Мужчина объяснил, что шлюпка является довольно редкой находкой в Британии из-за большой ширины и осадки, но именно размеры позволили создать более просторный салон, чем в обычных узких лодках. К тому же судно полностью сохранило способность плавать, ведь хозяин оставил двигатель и систему управления.

Главная причина такого переезда стала экономия. Ранее мужчина тратил около 1400 фунтов (примерно 77 тысяч гривен) в месяц на аренду и коммунальные услуги в Ноттингеме. Теперь его расходы составляют всего 150–200 фунтов в месяц, что позволяет экономить до 1300 фунтов (71 тысяч гривен) ежемесячно.

Это не первый опыт британца альтернативного жилья. До покупки шлюпки он два года жил на небольшом судне и откладывал деньги на новый проект. Он признает, что подобная жизнь подходит не каждому, но для него преимущества очевидны: мобильность, автономность и существенное снижение расходов.

"Это не для всех, но для меня это идеальный вариант", — признается он.

