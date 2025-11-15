Незвичайний будинок на воді: чоловік розповів, як позбувся високої оренди (фото)

Житель Великої Британії знайшов незвичайний спосіб позбутися високої орендної плати. Він перетворив списану рятувальну шлюпку на повноцінний будинок і значно знизив щомісячні витрати на проживання.

Його історія стрімко розлетілася соцмережами і зібрала схвальні відгуки за креативність і сміливість. Знімок готового інтер'єру він опублікував на популярному форумі Reddit, де пост миттєво став вірусним.

За словами чоловіка, який вважав за краще зберегти анонімність, він купив рятувальну шлюпку п'ять місяців тому за 8000 фунтів стерлінгів (приблизно 441 тисячу гривень) і повністю переобладнав її своїми силами. На ремонт пішло ще близько 8500 фунтів (приблизно 469 тисяч гривень). Весь цей час він жив просто на судні, поступово перетворюючи його на затишний простір із піччю, кавоваркою і невеликими рослинами.

Відео дня

Знімок готового інтер'єру він опублікував на Reddit, де пост миттєво став вірусним і набрав понад 92 тисячі лайків. Користувачі захоплювалися тим, як чоловікові вдалося стильно оформити обмежений простір і зберегти функціональність судна.

Розміри шлюпки дали змогу створити просторіший салон, ніж у звичайних вузьких човнах Фото: newsweek

Чоловік пояснив, що шлюпка є доволі рідкісною знахідкою в Британії через велику ширину та осадку, але саме розміри дали змогу створити просторіший салон, ніж у звичайних вузьких човнах. До того ж судно повністю зберегло здатність плавати, адже господар залишив двигун і систему управління.

Головна причина такого переїзду стала економія. Раніше чоловік витрачав близько 1400 фунтів (приблизно 77 тисяч гривень) на місяць на оренду та комунальні послуги в Ноттінгемі. Тепер його витрати становлять лише 150-200 фунтів на місяць, що дає змогу економити до 1300 фунтів (71 тисяч гривень) щомісяця.

Це не перший досвід британця альтернативного житла. До купівлі шлюпки він два роки жив на невеликому судні та відкладав гроші на новий проєкт. Він визнає, що таке життя підходить не кожному, але для нього переваги очевидні: мобільність, автономність і суттєве зниження витрат.

"Це не для всіх, але для мене це ідеальний варіант", — зізнається він.

Раніше Фокус повідомляв, що безхатченко захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячний кошмар, що коштував їм тисячі доларів.

Також стало відомо, що жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру. Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття.