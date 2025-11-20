Жінка помінялася будинком з незнайомкою в TikTok: усі вважають їх вчинок божевільним (відео)

Мері Дракслер із Лондона побачила відео від жительки Нью-Йорка Логанні Сантос, яка шукала когось за кордоном для обміну житлом під час подорожі. Дівчата зацікавилися ідеєю, яку багато хто вважає божевільною.

Коли саме Мері зацікавилася такою ідеєю, то написала американці з цього питання, а пара миттєво знайшла спільну мову. Після кількох дружніх переписок і дзвінка в Zoom вони вирішили спробувати, розповіла дівчина в своєму TikTok.

"Я така щаслива. Я просто у цій маленькій бульбашці блаженства, і я така вдячна за весь цей обмін, за те, що ми це зробили, і за те, що я тут, і просто живу цією божевільною пригодою", — каже британка.

Марі насолоджувалася краєвидами Нью-Йорка, досліджуючи парки міста, випробовуючи фотокабінки та куштуючи класичні страви "Великого Яблука". Тим часом американка Логанні з Брукліна змогла відчути лондонське життя з затишної квартири в Ноттінг-Гіллі.

Пара, яка живе в односпальних квартирах, залишалася на зв'язку протягом усієї подорожі — даючи одна одній рекомендації та стежачи за пригодами іншої. Марі сказала, що цей обмін був просто як у The Holiday — за винятком несподіваного роману — і довів, що інколи достатньо лише трохи довіри та TikTok-магії, щоб перетворити момент із фільму на реальність.

"Я просто блукала по всьому Мангеттену, по-справжньому насолоджуючись тим найкращим, що місто може запропонувати. Ми обидві створили списки рекомендацій — від кав'ярень до гарненьких бутіків — і ми обидві подивилися ці місця та насправді жили, як інша", — сказала Марі виданню WhatstheJam.

"Нью-Йорк завжди мав і завжди матиме особливе місце в моєму серці. Це місто завжди надихало й мотивувало мене на абсолютно новому рівні. Я така вдячна, що змогла здійснити цю подорож і по-справжньому пожити як місцева мешканка", — резюмує Мері.

