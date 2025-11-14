Сім'я подорожує майже безкоштовно: подружжя поділилося секретом економії, який працює

Економні мандрівники з Вест-Корка (Ірландія) знайшли несподіваний спосіб значно знизити витрати на поїздки. Вони змінюють свій будинок на житло незнайомців замість того, щоб платити за готелі.

Маргеріт Кілі та її партнер Олівер Бонд уже здійснили три успішні обміни і стверджують, що кожен із них дав змогу заощадити сотні євро. Ідею пара підгледіла в друга, який подорожує світом у такий самий спосіб. Про це пише What's The Jam.

Їхня затишна фермерська власність із курником, теплицею і басейном швидко стала цікавим відкриттям для гостей. Багато приїжджих із задоволенням доглядають за курми, збирають свіжі яйця і відпочивають біля басейну.

"Я й не думала, що хтось захоче приїхати до нашого дощового куточка Ірландії, де навколо тільки корови та поля. Але люди закохуються в наш дім", — зізнається Маргеріт.

Маргеріт Кілі Фото: Jam Press

Пара використовує платформу HomeExchange, де можна організувати взаємний або невзаємний обмін за системою балів. Під час поїздки до Берліна їхній будинок зайняла сім'я з Барселони, а пізніше сім'я з Нью-Йорка, яка навіть надсилала новини про свого кота на ім'я Мяуіскл.

Під час інших поїздок їхній будинок також приймав гостей, поки пара досліджувала Францію. Маргеріт зазначає, що такий формат ґрунтується на довірі: "Ви відкриваєте свій дім людям, сподіваючись, що вони ставитимуться до нього з повагою — і самі робите те саме".

Перед кожним обміном пара ретельно готує будинок. Олівер перефарбовує фасад, а Маргеріт приводить кімнати в ідеальний порядок. Бувають і кумедні труднощі. Одного разу вони випадково зламали чужу кавоварку, засипавши каву в неправильний відсік.

Зона відпочинку Фото: Jam Press

Але ні дрібні проблеми, ні організаційні клопоти не відбивають у них бажання продовжувати. Тепер пара мріє про обмін у Каліфорнії — місці, яке вони у звичайній ситуації собі не дозволили б.

"Якщо вам складно уявити когось у своєму ліжку або за відкритою шухлядою у ванній, це не ваш варіант. Але якщо хочете побачити нові місця і заощадити пристойні гроші — спробуйте. У гіршому випадку... ну, ви просто зламаєте чиюсь кавомашину", — каже Маргеріт.

