Семья путешествует почти бесплатно: супруги поделились секретом экономии, который работает

Экономные путешественники из Уэст-Корка (Ирландия) нашли неожиданный способ значительно снизить расходы на поездки. Они меняют свой дом на жилье незнакомцев вместо того, чтобы платить за гостиницы.

Маргерит Кили и ее партнер Оливер Бонд уже совершили три успешных обмена и утверждают, что каждый из них позволил сэкономить сотни евро. Идею пара подсмотрела у друга, который путешествует по миру таким же способом. Об этом пишет What's The Jam.

Их уютная фермерская собственность с курятником, теплицей и бассейном быстро стала любопытным открытием для гостей. Многие приезжие с удовольствием ухаживают за курами, собирают свежие яйца и отдыхают у бассейна.

"Я и не думала, что кто-то захочет приехать в наш дождливый уголок Ирландии, где вокруг только коровы и поля. Но люди влюбляются в наш дом", — признается Маргерит.

Маргерит Кили Фото: Jam Press

Пара использует платформу HomeExchange, где можно организовать взаимный или невзаимный обмен по системе баллов. Во время поездки в Берлин их дом заняла семья из Барселоны, а позже семья из Нью-Йорка, которая даже присылала новости о своем коте по имени Мяуискл.

Во время других поездок их дом также принимал гостей, пока пара исследовала Францию. Маргерит отмечает, что такой формат основан на доверии: "Вы открываете свой дом людям, надеясь, что они будут относиться к нему с уважением — и сами делаете то же самое".

Перед каждым обменом пара тщательно готовит дом. Оливер перекрашивает фасад, а Маргерит приводит комнаты в идеальный порядок. Бывают и забавные трудности. Однажды они случайно сломали чужую кофемашину, засыпав кофе в неправильный отсек.

Зона отдыха Фото: Jam Press

Но ни мелкие проблемы, ни организационные хлопоты не отбивают у них желание продолжать. Теперь пара мечтает об обмене в Калифорнии — месте, которое они в обычной ситуации себе не позволили бы.

"Если вам сложно представить кого-то в своей кровати или за открытым ящиком в ванной, это не ваш вариант. Но если хотите увидеть новые места и сэкономить приличные деньги — попробуйте. В худшем случае… ну, вы просто сломаете чью-то кофемашину", — говорит Маргерит.

