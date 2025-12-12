Секрет із 1970-х років: жінка розповіла, чому заморожує страви за місяць до Різдва

Одна мама розповіла, як вона готує і заморожує майже всю свою різдвяну вечерю за кілька тижнів до свята, і стверджує, що це економить їй і нерви, і гроші.

35-річна Тані Бек з Великої Британії готує їжу великими порціями вже близько п'яти років і тепер застосовує свій економний метод і у святковий сезон. Про це пише What's The Jam.

Підхід британки був натхненний ностальгічною брошурою 1970-х років, подарованою їй свекрухою, під назвою "Заморожування на Різдво" від журналу Home & Freezer Digest.

"У ньому покроково описано, як заморозити майже всю різдвяну вечерю. Перший рік готування був простіше простого порівняно з попередніми роками", — розповіла Тані, письменниця і авторка контенту з Норфолка.

Підхід британки був натхненний ностальгічною брошурою 1970-х років Фото: Jam Press

Знімає стрес і економить гроші

Тані каже, що засвоїла урок на власному гіркому досвіді минулого року, коли через ремонт кухні вона не змогла заздалегідь підготуватися до Різдва.

"Я дуже шкодувала про це. Ми з чоловіком витратили близько трьох-чотирьох годин на приготування різдвяного обіду напередодні Різдва і в Різдво. Ми навіть не приготували всі страви, які зазвичай готуємо", — сказала вона.

Цього року, за словами британки, все буде по-іншому, тому що більша частина її святкового меню вже приготована, упакована і заморожена.

Усе готово до Різдва

Тані влаштовує два різдвяних застілля. Одне велике сімейне зібрання на Різдво для 13 осіб і печеня на День подарунків для семи осіб. До теперішнього моменту вона приготувала і заморозила два різдвяні пудинги, масло з бренді, ананасово-вишневий фруктовий пиріг, смажену картоплю, цвітну капусту з сиром, журавлинний соус, два рулети для начинки та горіхову помадку.

Різдвяний пиріг, приготований заздалегідь Фото: TikTok

Британка почала готувати різдвяні пудинги ще 6 жовтня і, за її оцінками, вже витратила близько 80 фунтів стерлінгів (приблизно 4500 гривень), при цьому у неї ще залишилося багато інгредієнтів для інших рецептів.

Тані також каже, що правильне зберігання продуктів харчування має ключове значення.

"Якщо заздалегідь приготовану їжу зберігати у відповідних контейнерах — папері для випікання і фользі, скляних місткостях із гумовими ущільнювачами, герметичних контейнерах, пакетах для заморозки, то це не вплине на смак. Я з нетерпінням чекаю можливості провести час із сім'єю, замість того щоб витрачати ранок на кухні", — сказала вона.

Поза святковим періодом Тані, як і раніше, є завзятою любителькою готувати їжу заздалегідь, що, за її словами, дає їй змогу вкладатися в 50-70 фунтів стерлінгів (приблизно 4 тисячі гривень) на тиждень на продукти для своєї сім'ї з чотирьох осіб, і навіть раз на місяць їй вдається пропустити щотижневу закупівлю завдяки запасам продуктів.

