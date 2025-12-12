Секрет с 1970-х годов: женщина рассказала, почему замораживает блюда за месяц до Рождества

Одна мама рассказала, как она готовит и замораживает почти весь свой рождественский ужин за несколько недель до праздника, и утверждает, что это экономит ей и нервы, и деньги.

35-летняя Тани Бек из Великобритании готовит еду большими порциями уже около пяти лет и теперь применяет свой экономичный метод и в праздничный сезон. Об этом пишет What's The Jam.

Подход британки был вдохновлен ностальгической брошюрой 1970-х годов, подаренной ей свекровью, под названием "Замораживание на Рождество" от журнала Home & Freezer Digest.

"В нем пошагово описано, как заморозить почти весь рождественский ужин. Первый год готовки был проще простого по сравнению с предыдущими годами", — рассказала Тани, писательница и создательница контента из Норфолка.

Подход британки был вдохновлен ностальгической брошюрой 1970-х годов Фото: Jam Press

Снимает стресс и экономит деньги

Тани говорит, что усвоила урок на собственном горьком опыте в прошлом году, когда из-за ремонта кухни она не смогла заранее подготовиться к Рождеству.

"Я очень сожалела об этом. Мы с мужем потратили около трех-четырех часов на приготовление рождественского обеда в канун Рождества и в Рождество. Мы даже не приготовили все блюда, которые обычно готовим", — сказала она.

В этом году, по словам британки, все будет по-другому, потому что большая часть ее праздничного меню уже приготовлена, упакована и заморожена.

Все готово к Рождеству

Тани устраивает два рождественских застолья. Одно большое семейное собрание на Рождество для 13 человек и жаркое на День подарков для семи человек. К настоящему моменту она приготовила и заморозила два рождественских пудинга, масло с бренди, ананасово-вишневый фруктовый пирог, жареный картофель, цветную капусту с сыром, клюквенный соус, два рулета для начинки и ореховую помадку.

Рождественский пирог, приготовленный заранее Фото: TikTok

Британка начала готовить рождественские пудинги еще 6 октября и, по ее оценкам, уже потратила около 80 фунтов стерлингов (примерно 4500 гривен), при этом у нее еще осталось много ингредиентов для других рецептов.

Тани также говорит, что правильное хранение продуктов питания имеет ключевое значение.

"Если заранее приготовленную еду хранить в подходящих контейнерах — бумаге для выпечки и фольге, стеклянных емкостях с резиновыми уплотнителями, герметичных контейнерах, пакетах для заморозки, то это не повлияет на вкус. Я с нетерпением жду возможности провести время с семьей, вместо того чтобы тратить утро на кухне", — сказала она.

Вне праздничного периода Тани по-прежнему является заядлой любительницей готовить еду заранее, что, по ее словам, позволяет ей укладываться в 50-70 фунтов стерлингов (примерно 4 тысячи гривен) в неделю на продукты для своей семьи из четырех человек, и даже раз в месяц ей удается пропустить еженедельную закупку благодаря запасам продуктов.

