На пороге новой Великой депрессии: блюдо столетней давности снова становится популярным (видео)

В течение Великой депрессии в США люди пытались найти простые и питательные блюда, которые не стоили всех денег мира. Именно смекалка и юмор американцев позволил им воплотить одно блюдо, которое получило очевидное название.

Она стала символом той эпохи и получила название "рагу Гувера", в честь президента Герберта Гувера, чье президентство совпало с началом Великой депрессии. Об этом сообщает Chowhound.

Само рагу состояло преимущественно из фасованных и консервированных ингредиентов. Оно также было чрезвычайно адаптивным и могло меняться в зависимости от того, что именно имел под рукой домашний повар.

"Блюдо стало незаменимым для семей, которые пытались выжить и одновременно обеспечить себя питательной пищей — наследие, которое сохраняется и сегодня. Хотя точное происхождение рагу Гувера неизвестно, блюдо впервые получило популярность благодаря своей сытности и универсальности", — пишут журналисты.

Первые варианты обычно включали кипяченую воду, пасту, консервированные овощи и хот-доги — ингредиенты, которые были доступными, дешевыми и надолго насыщали. Вид, возможно, не впечатлял, но назначение блюда было не в эстетике или гастрономических экспериментах — оно должно было максимально использовать доступные продукты и обеспечить как можно больше порций.

"После Великой депрессии рагу Гувера оставалось популярным блюдом и даже вдохновило на появление вариаций. Одна из них — "фермерский суп" — содержит больше корнеплодов. Самым известным "потомком" стало рагу "муллиган", которое снискало славу среди бродяг и странствующих рабочих", — говорится в тексте.

Рагу Гувера сейчас переживает вторую популярность — его часто можно увидеть на таких платформах, как TikTok, где пользователи делятся вариациями и восхваляют доступность блюда. Те, кто хочет улучшить рецепт, советуют, например, поджарить порезанные хот-доги для более насыщенного вкуса или заменить их более острой колбасой.

Другие добавляют чеснок, вареную фасоль или измельченные томаты, чтобы придать блюду больше текстуры и усилить вкус. Также можно добавить картофель руссет, говяжий бульон и фарш, чтобы получить "рагу бедняка" — похожее блюдо, которое будет вкусным независимо от бюджета.

Готовим рагу Гувера: что нужно

Рецепт этого блюда является друже простым:

конвертированная фасоль — 200 гр;

лук репчатый — 2 шт;

томаты — 250 гр;

макаронные изделия — 400-500 гр;

сосиски или сардельки — 300 гр.

Сначала тушим сосиски нарезанные кольцами вместе с луком в одном казане. Впоследствии добавляем туда томаты и консервированные бобы, также подойдет кукуруза консервированного типа.

Впоследствии в эту массу добавляются отваренные и готовые макаронные изделия. Тушим несколько минут всю массу, а затем — закрываем крышку и выключаем огонь, а затем — можно подавать к столу для всех желающих.

