На порозі нової Великої депресії: страва сторічної давнини знову стає популярною (відео)

Протягом Великої депресії в США люди намагалися знайти прості та поживні страви, які не вартували всіх грошей світу. Саме кмітливість та гумор американців дозволив їм втілити одну страву, яка отримала очевидну назву.

Вона стала символом тієї епохи та отримала назву "рагу Гувера", на честь президента Герберта Гувера, чиє президентство збіглося з початком Великої депресії. Про це повідомляє Chowhound.

Cаме рагу складалося переважно з фасованих і консервованих інгредієнтів. Воно також було надзвичайно адаптивним і могло змінюватись залежно від того, що саме мав під рукою домашній кухар.

"Страва стала незамінною для родин, які намагалися вижити й водночас забезпечити себе поживною їжею — спадщина, що зберігається й сьогодні. Хоча точне походження рагу Гувера невідоме, страва вперше здобула популярність завдяки своїй ситності та універсальності", — пишуть журналісти.

Перші варіанти зазвичай включали кип’ячену воду, пасту, консервовані овочі та хот-доги — інгредієнти, що були доступними, дешевими й надовго насичували. Вигляд, можливо, не вражав, але призначення страви було не в естетиці чи гастрономічних експериментах — вона мала максимально використати доступні продукти та забезпечити якомога більше порцій.

"Після Великої депресії рагу Гувера залишалося популярною стравою й навіть надихнуло на появу варіацій. Одна з них — "фермерський суп" — містить більше коренеплодів. Найвідомішим "нащадком" стало рагу "мулліган", яке здобуло славу серед бродяг і мандрівних робітників", — йдеться в тексті.

Рагу Гувера наразі переживає другу популярність — його часто можна побачити на таких платформах, як TikTok, де користувачі діляться варіаціями та вихваляють доступність страви. Ті, хто хоче покращити рецепт, радять, наприклад, підсмажити порізані хот-доги для більш насиченого смаку або замінити їх гострішою ковбасою.

Інші додають часник, варену квасолю чи подрібнені томати, щоб надати страві більше текстури й підсилити смак. Також можна додати картоплю руссет, яловичий бульйон і фарш, аби отримати "рагу бідняка" — схожу страву, яка буде смачною незалежно від бюджету.

Готуємо рагу Гувера: що потрібно

Рецепт цієї страви є друже простим:

конверсована квасоля — 200 гр;

цибуля ріпчата — 2 шт;

томати — 250 грн;

макаронні вироби — 400-500 гр;

сосиски або сардельки — 300 гр.

Спочатку тушкуємо сосиски нарізані кільцями разом з цибулею в одному казані. Згодом додаємо туди томати та консервовані боби, також підійде кукурудза консервованого типу.

Згодом в цю масу додаються відварені та готові макаронні вироби. Тушкуємо кілька хвилин всю масу, а потім — закриваємо кришку та вимикаємо вогонь, а потім — можна подавати до столу для всіх охочих.

