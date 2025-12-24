Говорять про диво: люди помітили "божественний знак" під час служби в церкві (відео)

Парафіяни католицької церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасі (США) заявили, що стали свідками того, що вони вважають дивом. Присутні прочани називають це "божественним знаком".

За словами очевидців, незвичне явище сталося під час особливої служби, коли кілька вірян помітили щось схоже на обличчя, яке проявилося у складках тканини поблизу вівтаря храму. Про це повідомляє Fox5 Las Vegas.

Настоятель парафії, отець Едмунд Ннадозіє, розповів, що спочатку не бачив цього образу зі свого місця перед вівтарем, тоді як парафіяни почали діставати телефони та знімати побачене на відео. Втім, придивившись уважніше, священник зазначив, що побачив те, про що говорили інші.

"Я подивився й подумав: "О, зачекайте хвилинку", подивився ще раз, і це було обличчя, це була Богоматір", — розповів пастор Ннадозіє.

Повідомлення про появу образу датуються приблизно 12 грудня, бо саме цього дня в Католицькій церкві відзначають День Богоматері Ґваделупської. Свято присвячене об’явленню Діви Марії святому Хуану Дієго у 1531 році в Мексиці, коли, за переказами, вона чудесним чином залишила свій образ на його тильмі — традиційному мексиканському плащі.

Отець Ннадозіє припустив, що поява образу саме в цей день може мати глибокий духовний сенс, а не бути простим збігом.

"Я думаю, можливо, Богоматір надсилала нам послання: "Гей, я все ще поруч, сьогодні — день мого свята, і я все ще можу себе показати"", — сказав священник.

Парафіянин Бен Ісагірре розповів виданню, що образ було важко не помітити. Коли люди побачити цей образ, то почали перешіптуватися та показувати на тканину.

"Я зробив фото й подумав: "Це справді щось дуже незвичне й красиве". Я вірю, що це диво, знак з небес. Це прекрасно бачити, і я радий, що був частиною цього моменту", — сказав Ісагірре.

Отець Ннадозіє висловив надію, що люди збережуть значущість цієї події в серцях упродовж святкового періоду. Водночас пан Ісагірре та інші парафіяни переконані, що цей досвід приніс відчуття розради та єдності — незалежно від того, вважати його дивом чи ні.

