"Зроблена з дерева, золота та срібла": ЦРУ з'ясувало, де знаходиться Ковчег з 10 заповідями Мойсея

Цю реліквію, як стверджує Біблія, було створено ізраїльтянами незабаром після того, як вони втекли з Єгипту приблизно в 13 столітті до нашої ери. Потім Мойсей помістив сюди десять заповідей.

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Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США під час секретного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту. Про це пише The Daily Mail.

Деякі історики вважають, що Ковчег Заповіту спочатку зберігався у найпотаємнішій кімнаті стародавнього Єрусалимського храму, перш ніж він зник під час вавилонського пограбування Єрусалиму 586 року до нашої ери.

Існує також легенда, що артефакт був вивезений в Ефіопію і зараз перебуває в місцевій церкві. Доказів того, що ця скриня насправді існувала, ще не знайдено, але документ ЦРУ, розсекречений 2000 року, стверджує, що її виявили 1988-го.

Зображення Ковчегу Заповіту Фото: З відкритих джерел

Тоді ЦРУ у рамках секретного проєкту Sun Streak проводило досліди з людьми, які стверджували, що можуть сприймати інформацію про віддалені об’єкти, події чи інших людей.

На початку експерименту дистанційному шукачеві не сказали, що саме є ціллю пошуків, проте він самостійно описав будівлі поблизу, які нагадували куполи мечеті, і людей, "одягнених практично у все біле" з "чорним волоссям і темними очима".

"Ціль — це контейнер. Усередині цього контейнера є інший контейнер. Ціль зроблена з дерева, золота та срібла", — так описав екстрасенс реліквію.

Він додав, що відкрити контейнер можуть лише ті, хто має на це повноваження, і тільки у визначений час. За його словами, "механіка системи замка досить проста", але кожен, хто спробує відкрити контейнер, розбивши його, буде "знищений захисниками контейнера за допомогою невідомої нам сили".

Інша частина звіту містить ескізи та накреслені написи, які зробили зі слів екстрасенса під час сеансу дистанційного перегляду. Серед зображень — елементи будівлі, мечеть із куполоподібним верхом, вісім "мумій", вишикуваних одна біля одної, колесо та крилата істота під назвою "серафим".

Документ також містить кілька списків, здавалося б, випадкових, але зловісних слів, таких як "смерть", "заборонено", "захищений", "наляканий", "знищений", "біль" і "мука".

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