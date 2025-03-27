"Сделана из дерева, золота и серебра": ЦРУ выяснило, где находится Ковчег с 10 заповедями Моисея

Эта реликвия, как утверждает Библия, была создана израильтянами вскоре после того, как они бежали из Египта примерно в 13 веке до нашей эры. Затем Моисей поместил сюда десять заповедей.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США во время секретного эксперимента в 1980-х годах установило местоположение Ковчега Завета. Об этом пишет The Daily Mail.

Некоторые историки считают, что Ковчег Завета сначала хранился в самой сокровенной комнате древнего Иерусалимского храма, прежде чем он исчез во время вавилонского разграбления Иерусалима в 586 году до нашей эры.

Существует также легенда, что артефакт был вывезен в Эфиопию и сейчас находится в местной церкви. Доказательств того, что этот сундук на самом деле существовал, еще не найдено, но документ ЦРУ, рассекреченный в 2000 году, утверждает, что его обнаружили в 1988-м.

Изображение Ковчега Завета Фото: Из открытых источников

Тогда ЦРУ в рамках секретного проекта Sun Streak проводило опыты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или других людях.

В начале эксперимента дистанционному искателю не сказали, что именно является целью поисков, однако он самостоятельно описал здания поблизости, которые напоминали купола мечети, и людей, "одетых практически во все белое" с "черными волосами и темными глазами".

"Цель — это контейнер. Внутри этого контейнера есть другой контейнер. Цель сделана из дерева, золота и серебра", — так описал экстрасенс реликвию.

Он добавил, что открыть контейнер могут только те, кто имеет на это полномочия, и только в определенное время. По его словам, "механика системы замка достаточно проста", но каждый, кто попытается открыть контейнер, разбив его, будет "уничтожен защитниками контейнера с помощью неизвестной нам силы".

Другая часть отчета содержит эскизы и начерченные надписи, которые сделали со слов экстрасенса во время сеанса дистанционного просмотра. Среди изображений — элементы здания, мечеть с куполообразным верхом, восемь "мумий", выстроенных друг возле друга, колесо и крылатое существо под названием "серафим".

Документ также содержит несколько списков, казалось бы, случайных, но зловещих слов, таких как "смерть", "запрещено", "защищен", "напуган", "уничтожен", "боль" и "мучение".

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