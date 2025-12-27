Попередження не допомагають: навіщо в туалетах торгових центрів встановлюють прозорі вікна

Після того як застереження про заборону куріння та рекламні гасла зі штрафами не змогли розв'язати проблему, адміністрація ТЦ Shuibei International Centre і Shuibei Jinzuo Building у Китаї пішла на радикальні кроки. У чоловічих туалетах впровадили спеціальну технологію, що дає змогу побачити тих, хто порушує правила.

У двох торгових центрах у провінції Гуандун встановили спеціальне скло на дверях чоловічих туалетних кабінок, яке стає прозорим, коли всередині курять. Про це пише South China Morning Post.

У склі використовується технологія, завдяки якій через кілька секунд після виявлення диму датчиками непрозоре скло "відключається" від живлення і стає звичайним, прозорим.

Торгові центри інформують користувачів туалетів про цю функцію, розміщуючи на дверях оголошення: "Скло стане прозорим, якщо ви закурите. Стримуйте бажання закурити, якщо не хочете прославитися в інтернеті".

Оголошення на дверях туалету в ТЦ Фото: SCMP

Традиційні заходи, такі як гасла і невеликі штрафи, застосовувалися, але мали мінімальний ефект. Тому в соцмережах багато хто хвалить нову технологію, вважаючи її ефективним заходом для боротьби з курцями.

Відео дня

Водночас юристи зазначають, що новаторство не порушує закон, але пов'язане з ризиками. Адвокати вважають, що в разі помилкового спрацьовування датчиків на торговельні центри можуть подати в суд за порушення конфіденційності.

Щоб запобігти можливим порушенням, фірма, що займається встановленням скла, заявила, що відкалібрує детектор, щоб гарантувати, що він буде спрацьовувати тільки при появі диму. Також поруч зі склом встановлять кнопку скидання на випадок випадкового спрацьовування пристрою.

Нагадаємо, у Китаї чиновники борються проти "марнотратства" туалетного паперу жителями міст. Відвідувачам вбиралень потрібно відсканувати QR-код, автентифікуватися і подивитися рекламу або одразу заплатити 0,5 юаня (близько 3 грн), щоб отримати в користування невеликий шматок паперу.