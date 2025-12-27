Предупреждения не помогают: зачем в туалетах торговых центров устанавливают прозрачные окна

После того как предостережения о запрете курения и рекламные лозунги со штрафами не смогли решить проблему, администрация ТЦ Shuibei International Centre и Shuibei Jinzuo Building в Китае пошла на радикальные шаги. В мужских туалетах внедрили специальную технологию, позволяющую увидеть тех, кто нарушает правила.

В двух торговых центрах в провинции Гуандун установили специальное стекло на дверях мужских туалетных кабинок, которое становится прозрачным, когда внутри курят. Об этом пишет South China Morning Post.

В стекле используется технология, благодаря которой через несколько секунд после обнаружения дыма датчиками непрозрачное стекло "отключается" от питания и становится обычным, прозрачным.

Торговые центры информируют пользователей туалетов об этой функции, размещая на двери объявление: "Стекло станет прозрачным, если вы закурите. Сдерживайте желание закурить, если не хотите прославиться в интернете".

Відео дня

Объявление на двери туалета в ТЦ Фото: SCMP

Традиционные меры, такие как лозунги и небольшие штрафы, применялись, но имели минимальный эффект. Поэтому в соцсетях многие хвалят новую технологию, считая ее эффективной мерой для борьбы с курильщиками.

В то же время юристы отмечают, что новаторство не нарушает закон, но сопряжена с рисками. Адвокаты считают, что в случае ложного срабатывания датчиков на торговые центры могут подать в суд за нарушение конфиденциальности.

Чтобы предотвратить возможные нарушения, фирма, занимающаяся установкой стекол, заявила, что откалибрует детектор, чтобы гарантировать, что он будет срабатывать только при появлении дыма. Также рядом со стеклом установят кнопку сброса на случай случайного срабатывания устройства.

Напомним, в Китае чиновники борются против "расточительства" туалетной бумаги жителями городов. Посетителям уборных нужно отсканировать QR-код, аутентифицироваться и посмотреть рекламу или сразу оплатить 0,5 юаня (около 3 грн), чтобы получить в пользование небольшой кусок бумаги.