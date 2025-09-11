Смотри или плати: в Китае шокированы неожиданным ноу-хау по выдаче туалетной бумаги (видео)

В Китае местные чиновники продолжают бороться против активного "расточительства" туалетной бумаги жителями крупных городов. Для этого была создана система дозирования, которая работает только при нескольких условиях, которые нужно выполнить всем желающим посетить уборные.

Все посетители общественных туалетов должны отсканировать QR-код, аутентифицироваться и посмотреть рекламу или сразу оплатить 0,5 юаня (около 3 грн), чтобы получить небольшой кусок бумаги, сообщает China Insider.

Ролик в сети стал популярным — на разных платформах набрал более 150 тыс. просмотров. На видео заметно, что китаянка заходит в публичную уборную, где пытается получить определенное количество туалетной бумаги.

Для этого девушке нужно сначала отсканировать QR-код и посмотреть рекламу. Только после этого автомат выдает маленький клочок.

"Не хотите смотреть? Можно заплатить 0,5 юаня (примерно 2,88 грн) и получить немного больше бумаги", — пишут журналисты.

СМИ указывают, что эта система создана, чтобы уменьшить расточительство, ведь раньше некоторые посетители брали много бесплатной бумаги. Теперь все по принципу — "посмотри рекламу или заплати монетку".

"А вы что бы выбрали: потерпеть минутную рекламу за бесплатную бумагу или бросить пол юаня?" — интересуются журналисты.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей отметили странную логику решения. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Теперь точно буду носить бумагу с собой, если буду в Китае";

"Вроде и логично, но терпеть эту рекламу, когда очень хочется...";

"Этот странный Восток...";

"Представьте: хочу в туалет, а здесь нет сети. И что, в штаны ходить?";

"Это видео показывает, что экономика Китая находится в полной з*днице, раз чиновники идут на такие шаги".

